JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn kemungkinan besar akan memiliki perspektif yang lebih spiritual tentang kehidupan. Capricorn dan orang-orang yang disayangi, mungkin akan melakukan perjalanan untuk tujuan religius atau spiritual.

Setelahnya, Capricorn mungkin akan merenungkan makna hidup dan pandangan religius atau spiritual yang membimbing. Cobalah mempertimbangkan untuk membicarakan topik spiritual secara serius, karena hari ini adalah hari yang indah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 23 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu meluangkan waktu hanya untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, selesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini.



Sementara itu, sakit kepala atau sakit gigi yang dirasakan akan menghilang menjelang akhir hari. Terkait keuangan, Capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.



Cinta Capricorn

Hari ini menyenangkan, karena pasangan akan membalas hasrat Capricorn. Capricorn harus meluangkan waktu hanya untuk menghabiskan waktu bersama.

Hal itu akan benar-benar membangkitkan kembali semangat kalian berdua. Hubungan Capricorn tidak pernah sebaik ini, jadi nikmatilah apa yang dimiliki bersama.

Karir Capricorn

Pastikan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini. Dedikasi dan komitmen Capricorn akan membuahkan hasil berupa kenaikan gaji.

Kemampuan Capricorn dalam mengatasi masalah yang sulit, akan mencerahkan prospek di bidang profesional. Teruslah bekerja keras dan pertahankan kesabaranmu, karena Capricorn pasti akan mendapatkan imbalan atas semua usaha yang dilakukan.

Kesehatan Capricorn

Capricorn mungkin bangun tidur dengan beberapa keluhan ringan, seperti sakit kepala atau sakit gigi. Tetapi menjelang akhir hari, rasa sakit tersebut mungkin hilang.



Capricorn tidak perlu terlalu khawatir karena ini sifatnya sementara. Makanlah dengan benar, lakukan olahraga ringan, dan tidurlah dengan nyenyak, agar merasa segar kembali di pagi hari.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.

