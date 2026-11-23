JawaPos.com – Zodiak Leo dikenal hangat, percaya diri, dan selalu ingin tampil terbaik di depan orang lain.

Minggu ini, kamu diajak menjalani hari dengan lebih sabar dan tidak terburu-buru.

Ramalan zodiak Leo untuk 23 sampai 29 November 2026 membahas empat sisi kehidupan yang penting.

Keempatnya meliputi keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta yang akan kamu temui pekan ini.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Leo Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Aliran uang pekan ini terasa cukup lancar, tetapi tetap perlu dikelola dengan bijak dan sangat teliti.

Gunakan awal pekan untuk merapikan catatan pengeluaran dan melunasi semua tagihan yang masih tertunda sejak lama.

Hindari membelanjakan uang untuk hal-hal mewah yang sekadar pamer, terutama pada hari Rabu di tengah pekan.

Hari Kamis dan Jumat lebih cocok untuk membicarakan penghasilan serta menyusun anggaran yang praktis dan realistis.

Tunda dulu keputusan menanamkan modal dalam jumlah besar sampai keadaan lebih jelas dan stabil kembali.

Kerja keras yang konsisten dan dapat diandalkan akan perlahan memperkuat kondisi keuanganmu menjelang akhir pekan nanti.

Dengan pengelolaan yang rapi, kamu bisa menikmati ketenangan karena keuanganmu tetap terkendali dari hari ke hari.

Catat setiap pemasukan dan pengeluaran supaya kamu selalu tahu persis ke mana uangmu mengalir pekan ini.

2. Kesehatan

Tekanan pekerjaan yang menumpuk bisa menguras tenagamu, jadi seimbangkan aktivitas dengan waktu istirahat yang benar-benar cukup.

Kamu mungkin mengalami gangguan ringan pada pencernaan atau kesulitan tidur selama beberapa hari tertentu dalam pekan.

Karena itu, pilih makanan yang ringan dan usahakan makan malam lebih awal dari biasanya setiap hari.

Lindungi punggung dan jantungmu dengan olahraga ringan yang dilakukan secara teratur dan tidak terlalu memaksakan diri.

Perhatikan juga sikap tubuh saat duduk atau berdiri agar punggung tidak cepat terasa pegal dan kaku.

Kelola stres dengan cara sederhana, misalnya sesekali mengambil jeda sejenak dan menarik napas panjang secara perlahan.

Berjemurlah di bawah sinar matahari pagi dan cukupi kebutuhan minum air putih setiap hari sepanjang pekan.

Masakan rumahan yang sederhana dan sehat akan membantu menjaga kebugaranmu tetap prima sampai pekan ini berakhir.

3. Keberuntungan

Keberuntunganmu terus meningkat secara bertahap sepanjang pekan dan mencapai puncak tertingginya pada hari Jumat dan Minggu.

Angka keberuntungan yang paling cocok bagi kamu pada pekan ini adalah angka 1, 10, dan 19.

Warna emas, oranye, dan kuning kunyit dipercaya bisa menarik datangnya kesuksesan jika kamu sering memakainya sehari-hari.

Di awal pekan, keberuntungan dalam karier terasa jauh lebih kuat dibandingkan dengan keberuntungan di bidang keuangan.

Sementara itu, peruntungan dalam urusan asmara akan terus tumbuh dan semakin terasa menjelang akhir pekan nanti.

Tetaplah percaya diri, bersikap murah hati, dan selalu berlaku tulus kepada siapa pun yang kamu temui.

Sikap positif seperti itu akan dibalas semesta dengan hasil-hasil yang menggembirakan dan memberi semangat baru bagimu.

Manfaatkan hari Jumat dan Minggu untuk mengambil langkah penting karena berbagai peluang sedang terbuka lebar untukmu.

4. Cinta

Urusan asmara pekan ini membutuhkan banyak kesabaran serta kerendahan hati dari dirimu sendiri dalam bersikap setiap hari.

Bagi yang sudah punya pasangan, jangan adu gengsi pada hari Rabu karena hanya akan memperkeruh suasana.

Sebagai gantinya, tunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pasanganmu dengan kata-kata yang hangat dan tulus.

Pada hari Jumat, sebuah gestur penuh perhatian dari dirimu akan membuat hubungan kalian terasa semakin dekat.

Bagi yang masih lajang, ada peluang bertemu sosok menarik lewat pekerjaan atau lingkungan kreatif menjelang Sabtu.

Jadilah dirimu yang apa adanya, jangan berlebihan atau terlalu dramatis, dan biarkan hati hangatmu yang berbicara.

Hari Minggu akan menghadirkan suasana emosional yang penuh kasih sayang dan terasa sangat memuaskan bagi hatimu.

Dengan sikap sabar dan tulus, hubungan cintamu pekan ini berpeluang berakhir dengan manis dan sangat membahagiakan.