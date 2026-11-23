JawaPos.com – Zodiak Gemini kembali menjadi sorotan dalam ramalan mingguan yang berlaku pada 23 sampai 29 November 2026.

Minggu ini, kamu diajak lebih peka terhadap pergerakan uang, kondisi tubuh, peluang, dan urusan hati.

Setiap bidang punya waktu terbaiknya masing-masing, sehingga kamu bisa menyusun langkah dengan lebih terarah.

Ramalan ini merangkum hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar hari-harimu berjalan lebih lancar.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Gemini Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan uang menjadi pusat perhatianmu dan menuntut kamu melihat kondisi dompet dengan jujur dan apa adanya.

Hasil dari usaha finansial yang pernah kamu jalankan sebelumnya bisa mulai terlihat dalam beberapa hari ini.

Bisa juga kamu menyadari ada pos pengeluaran tertentu yang perlu segera dikendalikan agar tidak membengkak lagi.

Tahan keinginan berbelanja secara impulsif lewat toko daring pada hari Rabu karena bisa menguras tabunganmu diam-diam.

Hari Kamis dan Jumat sangat cocok dipakai untuk meninjau ulang anggaran yang selama ini kamu pegang.

Dua hari itu juga pas untuk membicarakan rencana keuangan secara terbuka bersama orang-orang yang ikut terlibat.

Jika berencana menanam modal dalam jumlah besar, sebaiknya tunggu sampai keadaan benar-benar lebih stabil dan jelas.

Catat setiap transaksi dengan rapi supaya seluruh arus uangmu mudah dilacak dan tidak menimbulkan kebingungan kelak.

2. Kesehatan

Sistem sarafmu sedang sangat peka pekan ini, sehingga istirahat mental sama pentingnya dengan perawatan fisik tubuh.

Kamu mungkin saja merasa gelisah dan sulit tenang, bahkan tidurmu bisa terganggu beberapa malam ke depan.

Sebaiknya kurangi minum kopi atau minuman berkafein lainnya, terutama ketika waktu tidur malam sudah semakin dekat.

Batasi pula waktu menatap layar gawai pada malam hari agar pikiranmu jauh lebih mudah menjadi tenang.

Latihlah napas dalam yang pelan atau meditasi singkat untuk membantu meredakan ketegangan yang menumpuk sepanjang hari.

Beri perhatian ekstra pada bagian bahu, tangan, dan paru-paru karena area itu lebih rentan terganggu sekarang.

Olahraga ringan seperti jalan kaki dengan langkah cepat akan membantu menyeimbangkan energi yang ada dalam tubuhmu.

Dengan menjaga ritme istirahat dan aktivitas, kondisi fisik dan pikiranmu akan terasa lebih seimbang secara keseluruhan.

3. Keberuntungan

Keberuntungan berpihak padamu mulai hari Selasa karena peluang dan perhatian dari orang lain meningkat cukup pesat.

Sorotan terhadap dirimu bertambah, sehingga peluang baru lebih mudah menghampiri dan dikenali oleh banyak orang sekitarmu.

Angka keberuntunganmu pekan ini adalah 5, 14, dan 23 yang bisa kamu catat sebagai pegangan harian.

Warna hijau dan kuning dipercaya menarik rezeki, jadi pakailah dalam busana atau barang yang kamu bawa.

Hari Jumat membawa keberuntungan di bidang pekerjaan, sehingga karier bisa mendapat dorongan yang cukup berarti bagimu.

Sementara itu, hari Sabtu lebih berpihak pada urusan pergaulan sosial sekaligus urusan asmara yang kamu jalani.

Jagalah pikiran tetap jernih dan ucapkan kata-kata yang positif supaya energi baikmu terus terpancar ke sekitarmu.

Waktu yang tepat akan memberikan hasil yang besar bagi kamu yang mau bersikap sabar dan tenang.

4. Cinta

Pesonamu sedang sangat memikat sehingga orang-orang di sekitarmu mudah merasa tertarik dan nyaman berada dekat denganmu.

Romansa mengalir paling lancar lewat percakapan, jadi manfaatkan setiap kesempatan untuk mengobrol dengan hangat dan terbuka.

Bagi kamu yang sudah berpasangan, obrolan bermakna akan menumbuhkan saling pengertian, terutama pada malam hari Selasa.

Pada hari Rabu, hindari memberi sinyal campur aduk yang bisa membuat pasanganmu atau gebetan salah paham.

Katakan dengan jelas apa yang sebenarnya kamu maksud supaya tidak ada ruang bagi kesalahpahaman sedikit pun.

Kamu yang masih sendiri berpeluang menarik perhatian lewat acara sosial atau interaksi daring sekitar hari Jumat.

Tunjukkan ketulusan dan jangan terlalu bercanda, karena kesungguhan lebih mudah menyentuh hati orang yang kamu incar.

Cinta pun akan menjawab sikap tulusmu dengan balasan yang hangat paling lambat pada hari Minggu nanti.