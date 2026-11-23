JawaPos.com – Ramalan Zodiak Taurus untuk 23 sampai 29 November 2026 membawa pesan tentang kesabaran dan ketelitian.

Minggu ini, para Taurus diajak melangkah pelan namun pasti dalam berbagai urusan penting.

Ada empat bidang kehidupan yang disorot, yaitu keuangan, kesehatan, keberuntungan, dan cinta. Setiap bidang memuat saran praktis yang bisa langsung diterapkan dalam keseharian.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Senin (23/11), dijelaskan mengenai ramalan Zodiak Taurus Minggu Ini 23 - 29 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Urusan keuangan Anda membutuhkan perhatian yang sabar dan teliti sepanjang pekan ini, jadi jangan bersikap terburu-buru.

Pada hari Selasa, keuangan bersama seperti pinjaman atau tagihan patungan bisa menjadi sorotan utama bagi Anda.

Karena itu, periksalah semua rekening dan catatan pengeluaran Anda dengan sangat cermat sebelum mengambil langkah berikutnya.

Hindari belanja impulsif pada hari Rabu karena keinginan sesaat mudah membuat isi dompet Anda cepat menipis.

Hari Kamis dan Jumat sangat mendukung kebiasaan menabung secara rutin serta keputusan penting soal asuransi Anda.

Dua hari itu juga cocok untuk berbincang tentang uang bersama keluarga dengan kepala dingin dan terbuka.

Tunggulah sampai akhir pekan sebelum Anda menandatangani perjanjian keuangan besar agar tidak menyesal di kemudian hari.

Langkah kecil yang konsisten dan tidak tergesa-gesa akan menjaga sekaligus menumbuhkan harta kekayaan Anda secara bertahap.

2. Kesehatan

Tenggorokan, leher, dan bahu Anda memerlukan perawatan ekstra sepanjang pekan ini agar tetap nyaman saat beraktivitas.

Hindari minuman dingin serta makanan berminyak yang berat, terutama di sekitar hari Selasa yang akan datang.

Pencernaan Anda mungkin terasa lamban pada hari itu, jadi makanlah dalam porsi yang jauh lebih ringan.

Peregangan ringan dan yoga akan membantu melepaskan ketegangan yang menumpuk di otot leher serta bahu Anda.

Berjalan kaki sebentar setiap hari juga efektif untuk meredakan kaku dan pegal pada seluruh tubuh Anda.

Jagalah jadwal tidur agar tetap teratur setiap malam supaya tubuh Anda mendapat istirahat yang benar-benar cukup.

Kurangi camilan manis yang biasanya Anda andalkan sebagai pelipur lara saat suasana hati sedang kurang baik.

Minumlah teh herbal hangat pada setiap malam hari untuk menenangkan saraf sekaligus melemaskan seluruh badan Anda.

3. Keberuntungan

Kali ini keberuntungan Anda tumbuh secara bertahap dan stabil, bukan muncul secara tiba-tiba dalam sekejap mata.

Hari Jumat menjadi hari paling beruntung bagi Anda, disusul oleh hari Minggu yang juga cukup menjanjikan.

Angka keberuntungan Anda adalah 6, 15, dan 24 yang bisa dipakai sebagai pegangan sepanjang pekan ini.

Warna hijau lembut, merah muda, atau putih dipercaya mampu menarik energi positif ke dalam keseharian Anda.

Keberuntungan di bidang keuangan membaik setelah hari Kamis, sehingga peluang rezeki lebih terbuka lebar bagi Anda.

Sementara itu, keberuntungan dalam urusan hubungan asmara mencapai puncak terkuatnya tepat ketika akhir pekan sudah tiba.

Percayalah pada naluri Anda saat menghadapi hal-hal praktis karena firasat itu cenderung mengarahkan Anda dengan tepat.

Biarkan kesabaran menjadi keunggulan rahasia Anda, sebab hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang mau menunggu.

4. Cinta

Urusan asmara Anda berjalan dengan tempo yang lembut dan tulus selama tujuh hari yang akan datang.

Pasangan yang menjalin hubungan akan terbantu oleh makan malam tenang atau kegiatan bersama pada hari Jumat.

Momen sederhana tersebut mampu membangun kembali kehangatan yang mungkin sempat memudar di antara Anda dan pasangan.

Hindari sikap keras kepala ketika muncul perselisihan kecil pada hari Rabu supaya suasana hubungan tetap damai.

Bagi yang masih lajang, Anda mungkin tertarik pada seseorang yang dapat diandalkan dan benar-benar bisa dipercaya.

Kedekatan yang tumbuh perlahan dengan orang tersebut berpotensi mekar menjadi hubungan yang indah pada hari Sabtu.

Kejujuran dan kasih sayang akan membawa hasil baik, jadi ungkapkan perasaan Anda dengan tulus dan terbuka.

Cukup tunjukkan perasaan itu lewat tindakan kecil yang penuh perhatian dan terasa bermakna bagi orang tersayang.