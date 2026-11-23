JawaPos.com - Posisi planet dapat membawa beberapa perubahan bagi zodiak aquarius hari ini. Aquarius akan mendapatkan beberapa peluang untuk memulai hal-hal baru dalam kehidupan profesional.

Aquarius juga berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang berpengaruh hari ini. Bimbingan dari orang tersebut dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup dan aspirasi.

Aquarius juga akan meraih penghargaan atas upaya terbaik dan loyalitas di tempat kerja. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya untuk mencapai kesuksesan dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 23 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu waktu untuk relaksasi dan mendapatkan ketenangan yang diharapkan. Terkait karir, bisnis aquarius akan berjalan dengan sangat baik meskipun menghadapi beragam rintangan.

Sementara itu, istirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala sakit ringan dan jangan banyak khawatir. Pada sisi keuangan, aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Kesehatan Aquarius

Secara keseluruhan, kesehatan aquarius dalam kondisi baik. Namun, aquarius mungkin akan merasakan sakit yang ringan.

Istirahat dan rilekslah untuk meringankan gejala ini, dan jangan khawatir tentang masalah yang lebih besar. Jangan terlalu terganggu oleh ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit sementara ini.

Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.