JawaPos.com - Seseorang yang karismatik mungkin akan menghubungi dan meminta bantuan zodiak virgo untuk melakukan sesuatu. Namun, masalah emosional terkait keluarga mungkin membuat virgo merasa murung.

Sisi kreatif virgo mungkin harus diistirahatkan sementara guna menangani masalah-masalah sehari-hari. Pada dasarnya, virgo merasa cukup optimis tentang hidup dan masa depan.

Virgo tidak pernah takut bekerja keras dan selalu gigih. Raih apa yang diinginkan dan buat semua orang bahagia, termasuk diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 23 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memikirkan untuk menjaga agar hubungan asmaramu tidak membosankan.

Mengenai karir, berganti pekerjaan harus mempertimbangkan pro dan kontranya agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang disukai agar merasa lebih baik saat merasa kurang sehat.

Terkait keuangan, virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Cobalah memikirkan cara menjaga agar hubungan asmaramu tidak membosankan. Virgo dan pasangan sangat begitu nyaman satu sama lain, sehingga sebagian percikan asmara terasa seperti normalitas dan rutinitas.

Berkreasilah tentang bagaimana menanamkan kembali kesenangan ke dalam kehidupan romantis.

Karir Virgo

Saat ini, berganti pekerjaan tanpa mempertimbangkan pro dan kontra mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Banyak peluang bagus kemungkinan akan datang menghampiri virgo hari ini.