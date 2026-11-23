JawaPos.com - Tugas-tugas rutin, mungkin akan membuat zodiak cancer merasa bosan sepanjang hari. Cancer mungkin akan gelisah dan tergoda untuk meninggalkan semuanya guna bersenang-senang.

Perhatikan baik-baik apa yang sedang dilakukan dan cobalah untuk menilai secara objektif tentang seberapa penting hal itu untuk diselesaikan sekarang.

Jika tidak terlalu penting, maka kesampingkan saja karena cancer mungkin perlu bersantai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 23 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus waspada karena ketegangan mungkin akan muncul di tempat yang tidak perlu. Terkait karir, peroleh keterampilan teknis baru dan berusahalah memenuhi harapan perusahaan.

Sementara itu, cancer akan mengalami peningkatan kesehatan karena tidak mengkhawatirkan banyak hal. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Cinta Cancer

Waspadai pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan, karena ada indikasi bahwa ketegangan mungkin akan muncul di tempat yang sebenarnya tidak perlu.

Jangan membahayakan hubunganmu dan fokuslah pada potensi jangka panjangnya. Cobalah memertahankan sikap tenang.

Karir Cancer

Kemungkinan, cancer akan mendapatkan penghargaan atas kinerja di tempat kerja. Namun, jangan sampai hal ini membuatmu sombong. Ini saatnya untuk memperoleh keterampilan teknis baru dan berusaha memenuhi harapan perusahaan.