JawaPos.com – Zodiai taurus mungkin sudah lama tidak mendengar kabar dari seorang teman dekat dan sedikit khawatir. Jika memungkinkan, ada baiknya untuk meneleponnya.

Mimpi-mimpi yang meresahkan mungkin akan mengganggu tidur aries malam ini, tetapi jangan terlalu gelisah. Mimpi itu sama sekali bukan pertanda. Simbol-simbol tersebut mungkin hanya mewakili sisa-sisa pikiran yang dilepaskan saat tidur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 23 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Kasih sayang dan cinta akan kembali kepada zodiak taurus dengan cara yang menghangatkan hati.

Terkait karir, ambil peluang karir yang menantang dan bermanfaat yang datang kepadamu.

Sementara itu, taurus berhasil menghilangkan kebiasaan buruk berkat tekad dan bantuan dari teman-teman.

Terkait keuangan, kebaikan yang taurus lakukan untuk orang lain, akan kembali dalam bentuk keuntungan finansial.

Kesehatan Taurus

Hari ini menjanjikan kabar baik terkait kesehatan. Ada indikasi bahwa dengan tekad dan bantuan dari teman-teman, taurus berhasil menghilangkan kebiasaan buruk.

Hal ini tidak hanya akan membuka jalan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga akan meningkatkan kesehatan.

Keuangan Taurus

Sebagian dari kebaikan yang telah taurus lakukan untuk orang lain, akan kembali dalam bentuk keuntungan finansial.