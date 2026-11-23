JawaPos.com – Zodiai taurus mungkin sudah lama tidak mendengar kabar dari seorang teman dekat dan sedikit khawatir. Jika memungkinkan, ada baiknya untuk meneleponnya.

Mimpi-mimpi yang meresahkan mungkin akan mengganggu tidur aries malam ini, tetapi jangan terlalu gelisah.

Mimpi itu sama sekali bukan pertanda. Simbol-simbol tersebut mungkin hanya mewakili sisa-sisa pikiran yang dilepaskan saat tidur.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Senin, 23 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Kasih sayang dan cinta akan kembali kepada zodiak taurus dengan cara yang menghangatkan hati.

Terkait karir, ambil peluang karir yang menantang dan bermanfaat yang datang kepadamu.

Sementara itu, taurus berhasil menghilangkan kebiasaan buruk berkat tekad dan bantuan dari teman-teman.

Terkait keuangan, kebaikan yang taurus lakukan untuk orang lain, akan kembali dalam bentuk keuntungan finansial.

Cinta Taurus

Hari ini adalah hari penuh kejutan bagi taurus yang menjalin hubungan romantis. Taurus perlu mencoba mengejutkan pasangan.

Tunjukkan kasih sayang dan cinta, dan hal yang sama akan kembali kepada taurus dalam berbagai cara yang menghangatkan hati. Kalian brdua bisa menikmati malam yang indah bersama.

Karir Taurus

Raihlah peluang karir yang menantang dan bermanfaat yang datang hari ini. Hal ini memungkinkan taurus untuk memanfaatkan ketegasan dan metode inovatif dengan baik.