JawaPos.com – Pekan ketiga bulan Babi akan terasa berat bagi pemilik shio Anjing di hampir seluruh bidang kehidupan.

Ramalan mingguan ini menunjukkan banyak urusan lama yang harus dikerjakan ulang agar hasilnya nanti benar-benar memuaskan.

Masalah yang sudah lama menumpuk tidak boleh diabaikan sambil berharap ada kabar gembira datang dengan sendirinya.

Peluang kecil sekali bahwa keadaan akan membaik tanpa usaha nyata dari Anda sendiri pada pekan ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Anjing 23 November 2026.

1. Urusan Menumpuk yang Harus Dibereskan

Seluruh pekan ketiga bulan Babi berpotensi dipenuhi kendala sehingga banyak pekerjaan perlu Anda ulangi dari awal.

Persoalan yang sudah menumpuk jangan dianggap sepele hanya karena Anda sangat mendambakan datangnya peristiwa yang menyenangkan.

Hampir mustahil situasi ini akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa campur tangan dan kerja keras dari Anda.

Singkirkan dengan tegas segala hal berlebihan yang selama ini memberi pengaruh buruk bagi kehidupan sehari-hari Anda.

Tetaplah bersemangat dan rajin bekerja, sebab dengan sikap seperti itu keberuntungan akan perlahan datang menghampiri Anda.

2. Waspadai Gangguan Pencernaan

Jaga pola makan dengan ketat karena di awal pekan tubuh Anda mudah sekali terkena keracunan makanan.

Pengaruh buruk dari elemen Tanah Yin pada bulan ini dapat mengganggu kinerja seluruh saluran pencernaan Anda.

Agar terhindar dari masalah tersebut, sebaiknya Anda lebih sering menyantap makanan yang dimasak sendiri di rumah.

Makan di rumah membuat kebersihan dan bahan makanan lebih terkontrol sehingga risiko sakit perut bisa ditekan.

Pilihlah makanan segar dan hindari jajan sembarangan di luar rumah selama beberapa hari pertama pekan ini.

Variasikan menu harian Anda dengan bahan pangan yang kaya antioksidan agar kondisi tubuh Anda tetap terjaga.

3. Reputasi Profesional Sedang Diuji

Wibawa Anda di dunia kerja sedang dipertaruhkan karena konflik bisnis sangat mungkin muncul pada pertengahan pekan.

Hari yang dipengaruhi elemen Kayu menuntut keterampilan tinggi, sehingga sikap asal-asalan sama sekali tidak bisa ditoleransi.

Bila Anda memilih untuk bersikap agresif, poin-poin yang sebelumnya sudah dikumpulkan justru berisiko hilang begitu saja.

Teruslah menyelesaikan tugas Anda tanpa ikut terlibat dalam adu argumen yang terjadi di antara para rekan.

Ucapan yang tidak dijaga bisa mendatangkan masalah besar, jadi lebih baik bicara seperlunya saja di kantor.

Fokuslah pada kualitas pekerjaan karena hasil yang baik akan menjaga nama Anda di mata para atasan.

4. Akhir Pekan untuk Bersantai dan Berpenampilan

Akhir pekan cocok dipakai untuk mengerjakan hal-hal santai karena Anda akan punya cukup banyak waktu luang.

Tidak ada keharusan mengejar target, jadi nikmati saja hari-hari santai itu dengan pikiran yang lebih tenang.

Manfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari berbagai tren busana terbaru yang sedang digemari banyak orang saat ini.

Pikirkan isi lemari pakaian dengan matang supaya tidak ada lagi barang yang sebenarnya tidak Anda perlukan.

Andalkan gaya klasik karena model seperti ini selalu relevan dan cocok dipakai dalam situasi apa pun.

Sentuhan akhir dari setiap penampilan adalah aroma, sehingga wewangian punya peran penting untuk menyempurnakan gaya Anda.