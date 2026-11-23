JawaPos.com – Ramalan shio monyet mingguan untuk periode 23 November 2026 membawa kabar yang cukup menggembirakan.

Pekan ini jatuh pada minggu ketiga bulan Babi menurut perhitungan kalender tradisional Tiongkok yang banyak dipercaya.

Bagi para pemilik shio monyet, peluang kerja sama, kontrak, dan kebahagiaan pribadi terlihat sangat terbuka lebar.

Namun kondisi kesehatan tetap perlu dijaga karena daya tahan tubuh berpotensi menurun selama beberapa hari ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Monyet 23 November 2026.

1. Kejutan Menyenangkan di Pekan Ketiga Bulan Babi

Pekan ketiga bulan Babi akan memberi kejutan yang sangat menyenangkan bagi kamu dalam banyak urusan penting.

Berbagai skenario yang hadir terlihat sangat menggembirakan dan memberi harapan baru bagi kamu di pekan ini.

Salah satunya adalah dimulainya kerja sama bisnis yang bisa mendatangkan keuntungan cukup besar untuk kamu nantinya.

Selain itu, penandatanganan kontrak penting maupun kebahagiaan pribadi juga berpeluang besar datang menghampiri kamu pekan ini.

2. Keberuntungan Berpihak dan Kemajuan di Semua Bidang

Keberuntungan sedang sepenuhnya berpihak kepadamu sehingga kemajuan berarti terlihat di semua bidang kehidupan yang kamu jalani.

Tetaplah berpegang pada misi yang sudah kamu tentukan sejak awal tanpa mudah merasa ragu sedikit pun.

Bersikaplah gigih dalam mengejar tujuan karena usaha yang konsisten akan membuahkan hasil yang nyata pada akhirnya.

Dengan ketekunan itu, kemajuan yang sudah diraih dapat bertambah dan membawa kamu semakin dekat ke tujuan.

3. Daya Tahan Tubuh Perlu Diperkuat

Perkuat daya tahan tubuhmu agar berbagai penyakit kronis tidak mudah kambuh dan memburuk selama pekan ini.

Pengaruh buruk unsur Tanah Yin pada bulan ini membuat pertahanan tubuh kamu cenderung melemah secara perlahan.

Sebagai penanganan, kamu disarankan memakai obat tradisional yang berasal dari bahan alami sederhana dan resep turun-temurun.

Sejak hari pertama, biasakan makan dengan benar serta masukkan madu dan kunyit ke dalam menu harianmu.

4. Peluang Memimpin di Pertengahan Pekan

Pada pertengahan pekan, mengambil posisi sebagai pemimpin merupakan langkah yang sangat masuk akal untuk kamu ambil.

Hari Naga Kayu berkaitan erat dengan perkembangan karier profesional serta peningkatan keterampilan yang kamu miliki sehari-hari.

Dengarkan setiap saran yang kamu terima dan tanggapi kritik dengan cepat tanpa menunda waktu sama sekali.

Jangan tinggalkan diskusi apa pun karena kamu mungkin akan mendapat tawaran menarik terkait kegiatan profesionalmu.

5. Berpikir Kreatif di Akhir Pekan

Memasuki akhir pekan, cobalah berpikir kreatif untuk menyelesaikan berbagai urusan sehari-hari dengan aman dan tanpa hambatan.

Cara berpikir yang segar dan tidak biasa akan membantu kamu menemukan solusi praktis untuk persoalan rumah.

Gunakan waktu libur untuk mengamati sudut-sudut rumah yang masih bisa diperbaiki atau ditata ulang dengan baik.

Semua langkah itu sejalan dengan pekan yang menjanjikan banyak hal berkaitan dengan peningkatan kualitas tempat tinggal.

6. Rumah Lebih Berkarakter dan Rapi

Kamu bisa menata ruangan dengan bantuan elemen dekorasi yang mampu mengubah suasana ruang menjadi lebih segar.

Perabot yang unik dan orisinal serta tekstil pilihan juga dapat menghadirkan nuansa berbeda di dalam rumah.

Berikan kepribadian pada hunianmu supaya setiap orang yang datang bisa merasakan karakter khas pemiliknya dengan jelas.