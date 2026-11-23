JawaPos.com – Ramalan shio Naga Pekan ketiga bulan Babi ini diperkirakan cukup menguji kesabaran dan ketahanan mentalmu dalam banyak hal sehari-hari.

Masalah lama yang belum selesai berpotensi muncul kembali dan menuntut perhatian penuh dari dirimu sendiri secepatnya.

Urusan keluarga, keuangan, pekerjaan, serta hubungan asmara masing-masing memiliki tantangan yang perlu kamu hadapi dengan bijak.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Naga 23 November 2026.

1. Pekan Penuh Masalah yang Harus Dibereskan

Seluruh pekan ketiga bulan Babi ini akan terasa berat karena banyak pekerjaan harus diulang dari awal.

Jangan menganggap remeh tumpukan persoalan sambil berharap ada kabar gembira yang datang menyelamatkan keadaanmu dengan sendirinya.

Kecil kemungkinan situasi sulit tersebut akan membaik begitu saja tanpa ada usaha nyata yang kamu lakukan.

Singkirkan semua kelebihan yang memberikan dampak buruk bagi kehidupanmu, baik berupa kebiasaan maupun beban pikiran lama.

Tetaplah ceria dan rajin bekerja, maka keberuntungan perlahan akan tersenyum kepadamu di waktu yang tepat nanti.

2. Hubungan dengan Keluarga Perlu Dijaga

Kehidupan pribadimu tidak berjalan mudah, sehingga kamu perlu mulai membenahi diri sejak hari-hari awal pekan ini.

Pengaruh unsur Tanah Yin pada bulan ini dapat memperburuk perselisihan lama serta berbagai konflik dalam keluarga.

Sebaiknya hindari pembahasan topik sensitif yang berpotensi memancing emosi anggota keluargamu di rumah selama beberapa hari.

Tunjukkan kebijaksanaanmu dengan berusaha lebih dekat kepada keluarga dan merangkul mereka dengan hangat setiap ada kesempatan.

Abaikan hal-hal yang selama ini memisahkan kalian, lalu fokuslah pada kebersamaan yang masih bisa dipertahankan bersama.

3. Peluang Rezeki di Tengah Pekan

Menjelang pertengahan pekan, kamu berpeluang menarik uang masuk ke dalam hidupmu dengan lebih mudah secara nyata.

Segala hal yang kamu kerjakan pada hari itu sebaiknya diarahkan untuk mendukung tujuan keuanganmu secara tekun.

Energi unsur Kayu pada hari tersebut mengarahkanmu pada kerja kreatif untuk menambah kekayaan materi secara bertahap.

Pemanfaatan energi ini dengan baik dapat membantu melipatgandakan kekayaan yang kamu miliki dalam waktu dekat ini.

4. Pertemuan Penting dan Kompetensi Diri

Masa depanmu sangat bergantung pada pertemuan dan negosiasi bersama orang-orang yang memiliki pengaruh cukup besar.

Pastikan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kemampuan dan kompetensi yang kamu miliki di hadapan mereka.

Dalam situasi apa pun, kamu wajib berpikir tiga kali sebelum mengambil keputusan atau memberikan jawaban penting.

Sikap tenang dan matang akan membantumu meyakinkan pihak lain selama proses perundingan penting itu berlangsung nanti.

5. Pilihan Sulit dan Asmara di Akhir Pekan

Jangan menahan perasaanmu terlalu lama karena akhir pekan bisa menghadapkanmu pada sebuah pilihan yang sulit sekali.

Hubunganmu dengan pasangan kemungkinan besar sedang berada dalam kondisi yang rapuh dan mudah goyah saat itu.

Apabila kamu terang-terangan memamerkan kemandirian, bukan tidak mungkin kamu justru akan berakhir sendirian tanpa teman hidup.

Karena itu, ajaklah orang tersayang berbicara dari hati ke hati mengenai keraguan yang mengganggumu selama ini.

Sampaikan pula kecurigaan yang kamu rasakan dengan bahasa yang lembut agar tidak menimbulkan pertengkaran yang baru.