JawaPos.com – Ramalan shio Tikus mingguan untuk periode 23 November 2026 membawa pesan penting bagi kamu.

Pekan ini merupakan pekan ketiga dalam bulan Babi yang diprediksi akan penuh dengan ujian hidup berat.

Banyak urusan perlu dikerjakan ulang sehingga kesabaran dan ketekunan akan dibutuhkan selama tujuh hari ke depan.

Di sisi lain, perhatian pada kesehatan tubuh dan penampilan juga menjadi hal yang sangat layak diprioritaskan.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Tikus 23 November 2026.

1. Pekan Penuh Masalah yang Harus Segera Dibereskan

Sepanjang pekan ketiga bulan Babi ini, kamu akan menghadapi banyak masalah yang membuat pekerjaan harus diulang.

Jangan menganggap remeh berbagai persoalan yang sudah menumpuk sambil berharap ada kabar gembira datang secara tiba-tiba.

Keadaan sulit ini hampir tidak mungkin membaik dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata dari dirimu sendiri.

Cobalah menyingkirkan semua hal berlebihan yang selama ini memberikan pengaruh buruk bagi kehidupan dan kenyamanan pribadimu.

Tetaplah bersemangat dan rajin bekerja karena keberuntungan akan terus datang menghampirimu jika kamu tidak mudah menyerah.

Mulailah dari hal kecil yang paling mengganggu, lalu selesaikan satu per satu sampai urusanmu terasa ringan.

Sikap disiplin dan konsisten akan membuat beban pekan ini terasa jauh lebih mudah untuk kamu lalui.

2. Perkuat Daya Tahan Tubuh dengan Perawatan Lembut

Agar terhindar dari penyakit, kamu perlu benar-benar fokus memperkuat daya tahan tubuh sejak awal pekan ini.

Karena bulan ini berada pada unsur Tanah Yin, metode penyembuhan yang lembut akan sangat dianjurkan bagimu.

Terapi tusuk jarum dapat menjadi pilihan yang bagus untuk menjaga kondisi badan agar kamu tetap prima.

Pijat kebugaran juga layak dicoba sebagai langkah pencegahan sebelum keluhan kesehatan benar-benar muncul dan mengganggu aktivitas.

Jangan menunda pengobatan apabila tubuh mulai memberi sinyal kurang sehat pada beberapa hari pertama pekan ini.

Mulailah memanjakan tubuh dengan istirahat cukup sejak hari pertama supaya kondisimu tetap stabil sampai akhir pekan.

Tubuh yang sehat akan menjadi modal utama agar kamu mampu menghadapi seluruh tantangan dengan kepala dingin.

3. Berani Tampil Memimpin di Tengah Pekan

Memasuki pertengahan pekan, kamu sangat disarankan untuk berani mengambil peran sebagai pemimpin di dalam lingkungan kerja.

Hari Naga Kayu memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan karier serta peningkatan keterampilan yang kamu miliki.

Dengarkan setiap saran yang kamu terima dan tanggapi kritik dari orang lain dengan cepat serta bijaksana.

Jangan meninggalkan ruang diskusi karena kamu mungkin akan mendapatkan tawaran menarik seputar kegiatan profesional yang digeluti.

Sikap terbuka terhadap masukan akan membantumu berkembang lebih cepat dibandingkan orang lain yang cenderung menutup diri.

Manfaatkan momentum ini sebaik mungkin karena peluang untuk maju dalam karier tidak akan datang setiap saat.

4. Saatnya Menyegarkan Penampilan di Akhir Pekan

Saat akhir pekan tiba, sempatkan waktu untuk mendaftar perawatan di salon kecantikan demi menyempurnakan seluruh penampilanmu.

Kamu juga dianjurkan untuk memikirkan perubahan citra diri supaya tampil lebih segar dan lebih percaya diri.

Mungkin kamu memang membutuhkan sedikit penyegaran, walaupun perubahan tersebut tidak perlu dilakukan secara drastis atau berlebihan.

Berikan kejutan baru kepada orang di sekitarmu dengan mencoba sesuatu yang tidak biasa dan terasa unik.

Kamu bisa memilih model potongan rambut yang benar-benar orisinal agar gayamu terlihat sangat berbeda dari biasanya.