JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin enggan berbagi apa yang sebenarnya dirasakan hari ini. Salah satu hal yang harus gemini perhatikan adalah kedekatan dengan orang-orang terkasih yang telah menurun akhir-akhir ini.

Alasannya bisa jadi ketidakpuasan yang selama ini disembunyikan. Cobalah untuk tetap tenang dan positif, kemudian temukan solusi bagi situasi saat ini.

Zodiak cancer mungkin akan merenungkan beberapa perubahan hidup yang terjadi baru-baru ini. Hal ini membuat cancer lebih menghargai keluarga dan teman-teman.

Cancer dapat melihat bagaimana mereka memberikan dampak positif pada cancer. Saat pernah mengalami beberapa masalah di masa lalu, sampaikan rasa terima kasih yang tulus, yakinkan mereka akan dukunganmu, dan terjemahkanlah hal tersebut ke dalam tindakan kapan pun dibutuhkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Senin, 23 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu bersikap jujur jika perasaan terhadap pasangan mulai memudar. Terkait karir, suasana kompetitif akan membawa keuntungan yang besar dalam jangka panjang.

Sementara itu, lakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan jangan tidak menyangkal masalah kesehatan yang ada. Terkait keuangan, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Kesehatan Gemini

Melakukan deteksi dini penyakit yang berpotensi serius, akan memungkinkan penyakit tersebut disembuhkan dengan pengobatan dan modifikasi pola makan.

Pada saat yang sama, lakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan. Prioritaskan kesehatan agar gemini melihat manfaatnya untuk waktu yang lama. Pastikan untuk tidak menyangkal masalah kesehatan yang ada.

Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.

Saat ini bukanlah waktu untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan. Pilihlah metode yang stabil, daripada metode cepat kaya untuk menghindari kerugian.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus waspada karena ketegangan mungkin akan muncul di tempat yang tidak perlu. Terkait karir, peroleh keterampilan teknis baru dan berusahalah memenuhi harapan perusahaan.

Sementara itu, cancer akan mengalami peningkatan kesehatan karena tidak mengkhawatirkan banyak hal. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Kesehatan Cancer

Cancer akan merasakan peningkatan kesehatan hari ini karena tidak mengkhawatirkan banyak hal. Hal ini memungkinkan cancer untuk menyalurkan energi secara positif.

Namun, akan lebih baik jika cancer tidak membuang waktu untuk berdebat, karena hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan. Inilah saatnya mengembangkan kepercayaan diri yang akan memungkinkan cancer untuk bekerja dengan potensi penuh.

Keuangan Cancer