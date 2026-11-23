JawaPos.com – Zodiak libra merasa termotivasi dan bertekad dengan membawa aliran energi positif ke dalam hidup. Hari ini adalah waktu yang ideal untuk menerjemahkan pikiran menjadi tindakan, berbagi pikiran dan keyakinan, serta meningkatkan keterampilan komunikasi.

Hari ini juga akan membantu meningkatkan kesehatan mental libra. Cobalah meluangkan waktu untuk terlibat dalam kegiatan yang penuh petualangan dan menyenangkan, kemudian bersantai di akhir hari.

Zodiak scorpio merasa kecewa pada seseorang terdekat. Intuisi yang tinggi dan kemampuan scorpio untuk menangani situasi sulit akan meningkat hari ini. Jangan memiliki harapan yang tinggi dari orang lain.

Cobalah meluruskan keadaan dengan orang lain, dengan memberikan mereka pandangan yang realistis. Kemudian, pastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika perlu, andalkan kritik yang membangun untuk menghindari keterasingan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 23 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus mengubah rutinitas saat merasa lelah dengan kebosanan dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, kegigihan libra dalam menghadapi situasi yang rumit, memungkinkan untuk berhasil.

Sementara itu, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit yang muncul. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Kesehatan Libra

Waspadai rasa tidak nyaman pada tubuhmu. Jika menemukan beberapa masalah fisik yang muncul, lakukan latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit.

Masalah-masalah ini akan berlalu, jadi jangan melakukan sesuatu yang ekstrem karena dapat memperburuk masalah.

Keuangan Libra

Usaha tanpa henti membuka pintu menuju kemakmuran. Ini adalah periode dimana libra akan berkembang secara finansial. Peningkatan pemasukan dana ini akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Pertahankan riwayat kredit dan reputasi baikmu dan jangan mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Setelah melunasi semua hutang, tabungan libra akan meningkat.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio ingin melakukan semuanya untuk membuat pasangan merasa bahagia. Terkait karir, nikmati pekerjaan dan jagalah minat tetap hidup untuk menghadapi tekanan kerja dengan mudah.

Sementara itu, scorpio disarankan untuk beristirahat dengan cukup agar kondisimu tidak semakin memburuk. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Kesehatan Scorpio

Kesehatan scorpio sedang tidak dalam kondisi terbaik hari ini, tetapi jangan patah semangat. Semangat scorpio patut dipuji, karena meskipun kondisi kesehatan kurang baik, scorpio terus bekerja keras untuk mencapai tujuan. Namun, istirahat yang cukup disarankan, agar kondisimu tidak semakin memburuk.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide scorpio akan berhasil dengan gemilang.