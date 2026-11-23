JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin ingin meluangkan waktu untuk menganalisis tujuan hidup dan kesuksesan yang telah diraih. Sagitarius mungkin bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Masa-masa refleksi mental ini bermanfaat dalam jangka panjang untuk membantu menjaga tujuanmu tetap dalam perspektif. Namun, jangan terlalu terpaku pada detail, karena sagitarius mungkin melewatkan sesuatu yang penting.

Kemungkinan besar, zodiak capricorn akan memiliki perspektif yang lebih spiritual tentang kehidupan. Capricorn dan orang-orang yang disayangi, mungkin akan melakukan perjalanan untuk tujuan religius atau spiritual.

Setelahnya, capricorn mungkin akan merenungkan makna hidup dan pandangan religius atau spiritual yang membimbing. Cobalah mempertimbangkan untuk membicarakan topik spiritual secara serius, karena hari ini adalah hari yang indah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 23 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan perasaan. Terkait karir, sagitarius harus berupaya dan mempertahankan sikap positif untuk mewujudkan impian.

Sementara itu, periksakan kondisi kesehatanmu ke dokter guna menenangkan kekhawatiran orang-orang terdekat. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa sedikit kurang sehat karena sakit yang tampaknya tak kunjung sembuh. Teman dan keluarga mungkin khawatir tentang kesehatan sagitarius.

Cobalah meyakinkan mereka bahwa sagitarius hanya menderita penyakit ringan. Jika perlu, temui dokter untuk memeriksakan kondisimu dan menenangkan kekhawatiran orang-orang terdekat.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.

Sadarilah bahwa kesulitan keuangan tidak separah yang sagitarius duga. Teruskan praktik penganggaran dan menabungmu, kemudian pikirkan beberapa pilihan investasi yang baik.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu hanya untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, selesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini.

Sementara itu, sakit kepala atau sakit gigi yang dirasakan akan menghilang menjelang akhir hari. Terkait keuangan, capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.

Kesehatan Capricorn

Capricorn mungkin bangun tidur dengan beberapa keluhan ringan, seperti sakit kepala atau sakit gigi. Tetapi menjelang akhir hari, rasa sakit tersebut mungkin hilang.

Capricorn tidak perlu terlalu khawatir karena ini sifatnya sementara. Makanlah dengan benar, lakukan olahraga ringan, dan tidurlah dengan nyenyak, agar merasa segar kembali di pagi hari.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.