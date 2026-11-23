JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin ingin meluangkan waktu untuk menganalisis tujuan hidup dan kesuksesan yang telah diraih. Sagitarius mungkin bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Masa-masa refleksi mental ini bermanfaat dalam jangka panjang untuk membantu menjaga tujuanmu tetap dalam perspektif. Namun, jangan terlalu terpaku pada detail, karena sagitarius mungkin melewatkan sesuatu yang penting.

Kemungkinan besar, zodiak capricorn akan memiliki perspektif yang lebih spiritual tentang kehidupan. Capricorn dan orang-orang yang disayangi, mungkin akan melakukan perjalanan untuk tujuan religius atau spiritual.

Setelahnya, capricorn mungkin akan merenungkan makna hidup dan pandangan religius atau spiritual yang membimbing. Cobalah mempertimbangkan untuk membicarakan topik spiritual secara serius, karena hari ini adalah hari yang indah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 23 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memanfaatkan hari ini untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan perasaan. Terkait karir, sagitarius harus berupaya dan mempertahankan sikap positif untuk mewujudkan impian.

Sementara itu, periksakan kondisi kesehatanmu ke dokter guna menenangkan kekhawatiran orang-orang terdekat. Pada ranah keuangan, sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Cinta Sagitarius

Suasana romantis tampaknya ada dimana-mana, baik lajang maupun berpasangan. Manfaatkan waktu luang hari ini untuk lebih kreatif dalam mengekspresikan perasaan.

Jika berpasangan, cobalah mengejutkan pasangan dengan isyarat romantis yang tak terduga. Dia pasti akan memperhatikan dan menghargainya.

Karir Sagitarius

Impian sagitarius akan mulai terwujud seiring dengan kesuksesan yang diraih di tempat kerja. Namun, akan lebih baik jika sagitarius terus berupaya dan mempertahankan sikap positif.

Jadikan kesuksesan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Sagitarius harus tetap berkonsentrasi dan bekerja tanpa henti untuk mewujudkan impian.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu meluangkan waktu hanya untuk menghabiskan waktu bersama pasangan. Terkait karir, selesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini.

Sementara itu, sakit kepala atau sakit gigi yang dirasakan akan menghilang menjelang akhir hari. Terkait keuangan, capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.

Cinta Capricorn

Hari ini menyenangkan, karena pasangan akan membalas hasrat capricorn. Capricorn harus meluangkan waktu hanya untuk menghabiskan waktu bersama.

Hal itu akan benar-benar membangkitkan kembali semangat kalian berdua. Hubungan capricorn tidak pernah sebaik ini, jadi nikmatilah apa yang dimiliki bersama.

Karir Capricorn

Pastikan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda secara tepat waktu hari ini. Dedikasi dan komitmen capricorn akan membuahkan hasil berupa kenaikan gaji.