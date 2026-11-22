JawaPos.com - Menghadapi masa sulit sering kali membuat seseorang gentar,terlebih bila sudah memasuki akhir bulan.

Namun, di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang diprediksi bisa menyambut dan melaluinya dengan gembira.

Berbagai macam keberuntungan akan datang mendekat hingga hidup yang dijalani pun merasakan berbagai kenikmatan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio di akhir bulan November diramalkan akan banjir duit saat pengujung tahun 2026 tidak pernah tipis.

1. Shio Kerbau

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kerbau dikatakan akan memperoleh banyak keberkahan di akhir bulan November ini.

Astrolog meyakini, rezeki mereka di akhir tahun 2026 akan terbuka dengan lebar sehingga pundi-pundi rupiah bisa diperoleh dalam jumlah besar.

Malahan dalam waktu dekat ini mereka dimungkinkan mendapatkan rezeki nomplok berupa uang dalam jumlah tertentu.

Diyakini, rezeki ini hadir melalui bonus dari tempat kerja lantaran belakangan ini mereka amat bekerja keras dan jarang mengeluhkan keadaan.

2. Shio Macan

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio macan dikatakan akan menyambut pergantian tahun ini dengan keuangan yang baik.

Astrolog meyakini, di akhir bulan November 2026 ini rezeki mereka akan jauh lebih lebar dari biasanya.

Sepanjang akhir tahun ini uang diyakini tidak hanya akan datang dari satu tempat, melainkan dari banyak jalan sekaligus.

Selain itu rezeki yang datang tidak hanya akan datang dalam bentuk uang, melainkan juga kemudahan dalam karier atau pengelolaan bisnis.

3. Shio Ayam

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio ayam dikatakan akan memperoleh banyak sekali rezeki dalam waktu dekat ini.

Mulai akhir November 2026 ini, keberuntungan diyakini akan menarik rezeki untuk terus datang setiap harinya.

Selain rezeki dalam bentuk materi, mereka juga dimungkinkan mendapatkan banyak teman baru yang amat suportif.