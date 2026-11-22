JawaPos.com - Sedang berada dalam situasi sulit kadang membuat seseorang berharap sesuatu di luar dirinya.

Sering kali keajaiban atau sebuah keberuntungan diinginkan agar apa yang sedang dihadapi bisa terselesaikan.

Paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan menghadirkan banyak hal-hal baik kepada orang-orang yang layak menerimanya.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal merasakan keajaiban di akhir November 2026 saat rezeki dan urusan seketika dimudahkan.

1. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, akhir bulan November 2026 akan jadi periode yang menggembirakan bagi mereka yang lahir dengan zodiak sagitarius.

Astrolog meyakini, hoki akan datang menghampiri lalu menghadiahkan banyak hal indah ke hidup mereka.

Di tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, mereka diprediksi tetap bisa menjalani hidup yang tenang jauh dari masalah.

Karier mereka dimungkinkan kan tetap aman, malahan cenderung cemerlang sehingga keluarga di rumah pun tidak terdampak kebutuhannya.

2. Zodiak Leo

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak leo diramalkan akan memperoleh keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan membuat mereka berhasil menyelamatkan usaha dari kebangkrutan.

Berkat kepemimpinan mereka, usaha yang dipunya jadi terhindar dari kerugian besar yang bila terjadi mungkin sampai akan menutup bisnis mereka.

Tetapi karena hoki dan pengambilan keputusan yang baik, masa-masa sulit pun bisa terlewati dan justru malah membuat bisnis yang dipunya bisa berkembang karena banyak kompetitor yang tumbang.

3. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn diramalkan akan punya rezeki yang baik di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini di akhir November ini keberuntungan akan datang memberikan kelancaran dalam berbagai urusan.

Apa yang dikerjakan atau tengah dihadapi pun bisa terselesaikan bahkan bisa rampung dengan hasil maksimal.