JawaPos.com – Setiap pekan baru selalu membawa harapan segar bagi banyak orang yang penasaran dengan nasib mereka sendiri.

Pada 23 sampai 29 November 2026, ramalan shio Ular mingguan menjanjikan banyak kabar menggembirakan bagi pemiliknya.

Periode ini termasuk pekan ketiga pada bulan Babi, dan suasananya terasa sangat mendukung kemajuan hidup Anda.

Bacalah uraian berikut dengan tenang agar Anda dapat menyiapkan langkah terbaik sebelum pekan baru ini dimulai.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Ular 23 sampai 29 November 2026.

1. Kejutan Menyenangkan di Pekan Ketiga Bulan Babi

Pekan ketiga bulan Babi akan memberi Anda kejutan yang sangat menyenangkan dan benar-benar di luar dugaan.

Skenario yang muncul termasuk paling menggembirakan, mulai dari kerja sama bisnis yang mendatangkan keuntungan cukup besar.

Selain itu, Anda berpeluang menandatangani kontrak penting yang dapat membuka jalan menuju masa depan lebih baik.

Kebahagiaan pribadi juga ikut menanti, sehingga hati Anda terasa lebih ringan dan penuh semangat sepanjang pekan.

2. Keberuntungan Berpihak dan Kemajuan di Semua Bidang

Keberuntungan sedang berada di pihak Anda, jadi manfaatkan setiap kesempatan yang datang dengan sebaik-baiknya tanpa ragu.

Kemajuan yang sangat berarti telah tercapai di semua bidang kehidupan Anda, mulai dari pekerjaan hingga hubungan.

Tetaplah setia pada misi hidup yang telah Anda tentukan sejak awal, karena arahnya memang sudah benar.

Teruslah gigih dalam mengejar tujuan Anda, sebab ketekunan akan membawa hasil yang jauh lebih memuaskan nantinya.

3. Asmara Menghangat Sejak Awal Pekan

Dalam urusan asmara, awal pekan akan menghadirkan banyak hal menarik yang patut Anda nantikan dengan senang.

Pengaruh unsur Tanah Yin pada bulan ini membuat perasaan sejati kedua belah pihak terungkap dengan jelas.

Keterbukaan itu membantu pasangan mencapai saling pengertian sehingga hubungan terasa lebih dekat dan jauh lebih nyaman.

4. Berani Menikmati Gairah Tanpa Banyak Pertimbangan

Pekan ini menyarankan Anda menceburkan diri ke dalam pusaran gairah tanpa memikirkan aturan dan kebiasaan umum.

Bersikaplah lebih bebas dan jangan terlalu terikat pada konvensi yang kerap membatasi ruang gerak hati Anda.

Rayuan kecil, sedikit rasa cemburu, dan kejutan romantis menjadi resep terbaik untuk meraih kebahagiaan pribadi Anda.

Jadi, jangan ragu menghadirkan kejutan manis bagi pasangan karena momen itu akan meninggalkan kesan yang mendalam.

5. Saatnya Memimpin di Pertengahan Pekan

Memasuki pertengahan pekan, sangat masuk akal bagi Anda untuk mengambil posisi sebagai pemimpin di tempat kerja.

Hari Naga Kayu memiliki hubungan erat dengan perkembangan karier serta peningkatan keterampilan yang Anda kuasai sekarang.

Karena itu, jadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan rekan maupun atasan.

Hari itu juga membuka peluang bagi Anda untuk belajar lebih banyak dari lingkungan kerja yang ada.

Keterampilan yang terus diasah akan mempermudah langkah Anda menuju posisi yang lebih tinggi dalam waktu dekat.

6. Dengarkan Masukan dan Tetaplah Aktif Berdiskusi

Usahakan mendengarkan setiap rekomendasi yang Anda terima dari rekan kerja dengan pikiran terbuka dan penuh perhatian.

Masukan dari orang lain sering kali membuka sudut pandang baru yang belum sempat Anda pikirkan sebelumnya.

Tanggapi kritik yang masuk dengan cepat agar masalah kecil tidak sempat berkembang menjadi hambatan lebih besar.

Sikap sigap dalam menerima kritik menunjukkan bahwa Anda memiliki kedewasaan dan kesiapan untuk berkembang lebih jauh.

Jangan meninggalkan ruang diskusi di tengah jalan, karena Anda mungkin akan mendapatkan tawaran yang cukup menarik.