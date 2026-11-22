JawaPos.com - Capricorn diprediksi menjalani hari yang cukup menyenangkan. Sejumlah keinginan yang selama ini diharapkan berpeluang terwujud.

Kemampuan menjaga pikiran tetap tenang juga menjadi kunci penting agar Capricorn dapat mengambil keputusan besar dengan lebih tepat. Situasi ini bisa menjadi kesempatan untuk melangkah lebih percaya diri dalam berbagai urusan.

Tidak hanya soal keinginan pribadi, ramalan zodiak Capricorn juga menunjukkan perkembangan positif dalam karier, asmara, keuangan, dan kesehatan.

Pekerjaan berpeluang diselesaikan tepat waktu, sementara hubungan dengan pasangan terasa lebih hangat. Kondisi finansial pun diperkirakan cukup stabil.

Berikut prediksi lengkap zodiak Capricorn pada hari Senin, 23 November 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn memiliki peluang untuk menyelesaikan berbagai tugas sesuai jadwal. Kemampuan mengatur waktu dan menjaga fokus akan membantu pekerjaan berjalan lebih lancar.

Selain itu, ada kemungkinan Capricorn mendapatkan pengakuan dari atasan atas hasil kerja yang telah dilakukan. Apresiasi tersebut dapat menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkan kemampuan profesional.

Meski demikian, Capricorn tetap perlu menjaga konsistensi. Jangan sampai rasa puas membuat pekerjaan berikutnya terbengkalai. Manfaatkan momentum positif ini untuk menunjukkan tanggung jawab dan kualitas diri.

2. Cinta

Kehidupan asmara Capricorn diprediksi berlangsung cukup harmonis. Ini menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikan perasaan positif kepada pasangan. Komunikasi yang hangat dapat membantu mempererat hubungan.

Capricorn juga berpeluang menikmati waktu berkualitas bersama orang terkasih. Tidak harus melakukan kegiatan besar, menghabiskan waktu bersama dan saling mendengarkan sudah cukup untuk membangun kedekatan emosional.

Bagi Capricorn yang sedang menjalin hubungan, jangan ragu menunjukkan perhatian. Sikap terbuka dan tulus dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn diperkirakan cukup lancar. Arus pemasukan dan pengeluaran berjalan relatif stabil sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik.

Bahkan, ada peluang untuk meningkatkan kondisi finansial. Namun, Capricorn tetap perlu mengelola uang secara bijak. Hindari pengeluaran yang tidak terlalu penting dan sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan.

Perencanaan keuangan yang baik akan membantu Capricorn menjaga kestabilan finansial dalam jangka panjang.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Capricorn diprediksi memiliki kondisi tubuh yang cukup baik. Tidak ada gangguan kesehatan berarti yang diperkirakan muncul. Energi dan semangat juga cenderung meningkat sehingga aktivitas harian dapat dijalani dengan lebih nyaman.