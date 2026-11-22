JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan yang berasal dari kombinasi hari dan pasaran Jawa ini masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengenali potensi kehidupan seseorang. Di antara berbagai kombinasi weton, ada beberapa yang diyakini mempunyai keistimewaan dalam urusan mencari penghasilan dan membangun kemapanan ekonomi. Mereka digambarkan memiliki karakter pekerja keras, kecermatan dalam membaca kesempatan, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan banyak orang. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa dipercaya mempunyai daya tarik rezeki cukup kuat. Kombinasi karakter dan peluang yang dimiliki kelima weton ini diyakini dapat mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih makmur. Berikut ulasannya. 1. Jumat Wage – Dipercaya Pandai Menemukan Peluang Rezeki Orang yang lahir pada Jumat Wage dikenal memiliki perpaduan sifat penyayang dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka dipercaya mempunyai kepekaan untuk melihat kesempatan, bahkan ketika keadaan sedang tidak memberikan banyak pilihan. Salah satu kelebihan weton ini adalah kemampuannya membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Tidak jarang, bantuan atau kesempatan justru datang melalui teman, rekan kerja, maupun orang yang memiliki pengaruh dalam bidang tertentu. Dalam urusan finansial, Jumat Wage diyakini mempunyai peluang berkembang ketika berhasil menemukan pekerjaan atau usaha yang sesuai dengan kemampuannya. Perjalanan ekonominya juga digambarkan cenderung bertumbuh secara bertahap. Karena kecakapannya membaca situasi dan memanfaatkan momentum, Jumat Wage sering dikaitkan dengan sosok yang mampu menemukan jalan menuju kemapanan melalui berbagai kesempatan. 2. Rabu Legi – Memiliki Daya Tarik Sosial yang Membuka Jalan Rezeki Rabu Legi dipercaya mempunyai pembawaan yang tenang, sopan, dan menyenangkan ketika berinteraksi dengan orang lain. Karakter tersebut membuat mereka mudah diterima dalam lingkungan pergaulan maupun dunia pekerjaan. Kemampuan menjaga hubungan baik menjadi salah satu faktor yang diyakini mendukung kelancaran rezeki weton ini. Mereka berpotensi memperoleh kesempatan melalui jaringan pertemanan, pelanggan, maupun kerja sama dengan orang lain. Dalam dunia usaha, Rabu Legi dianggap cocok menekuni bidang yang membutuhkan komunikasi dan interaksi sosial. Sikap ramah serta kemampuan membangun kepercayaan dapat menjadi modal penting untuk mempertahankan hubungan bisnis. Apabila mampu menjaga konsistensi dan kesabaran, weton ini dipercaya berpeluang mengembangkan usaha maupun karier dalam jangka panjang. Rezekinya bukan hanya dikaitkan dengan kemampuan pribadi, tetapi juga hubungan baik yang berhasil dibangun. 3. Kamis Pahing – Dikenal Punya Semangat Besar Mengejar Kesuksesan Kamis Pahing termasuk salah satu weton yang memiliki jumlah neptu cukup tinggi dalam perhitungan tradisi Jawa. Kombinasi tersebut sering dihubungkan dengan karakter kuat, keberanian, serta semangat besar dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Saat menemui hambatan, mereka cenderung mencari cara lain untuk melanjutkan perjuangan daripada berhenti begitu saja. Dalam urusan pekerjaan, Kamis Pahing dipercaya mempunyai potensi menjadi pemimpin atau mengembangkan usaha sendiri. Kemampuan mengarahkan orang lain dan keteguhan dalam mengejar tujuan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada weton ini. Peluang mencapai kestabilan finansial juga dipercaya semakin terbuka ketika mereka mampu mengelola kemampuan dengan disiplin. Terutama ketika memasuki usia matang, pengalaman yang terkumpul dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. 4. Sabtu Kliwon – Memiliki Intuisi Kuat dalam Membaca Kesempatan Sabtu Kliwon kerap digambarkan sebagai weton yang mempunyai karakter kuat dan intuisi cukup tajam. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran ini sering dikaitkan dengan kepekaan batin serta kemampuan memahami keadaan di sekitarnya. Pemilik weton Sabtu Kliwon dipercaya tidak selalu mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat. Karakter tersebut diyakini dapat membantu mereka mengenali peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Bahkan, kesempatan yang awalnya terlihat sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan apabila dikelola dengan baik. Perjalanan hidup Sabtu Kliwon juga sering digambarkan mengalami berbagai ujian sebelum mencapai kemapanan. Namun, pengalaman tersebut dipercaya dapat membentuk pribadi yang lebih matang dan berhati-hati dalam mengelola keuangan. 5. Minggu Pon – Dipercaya Memiliki Potensi Membangun Kemakmuran Minggu Pon menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peluang baik dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada kombinasi ini sering digambarkan sebagai pribadi bersemangat, penuh inisiatif, dan mempunyai keinginan kuat untuk mengembangkan kemampuan. Mereka dinilai memiliki kecakapan dalam menyusun strategi serta melihat kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan. Kemampuan berkomunikasi dan melakukan negosiasi juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan weton Minggu Pon. Dalam kehidupan pekerjaan maupun bisnis, mereka dipercaya mampu berkembang apabila mempunyai tujuan yang jelas dan berani mengambil langkah secara terukur. Keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik membuat mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi tantangan. Selain berpotensi membangun kestabilan finansial untuk diri sendiri, Minggu Pon juga digambarkan sebagai sosok yang senang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ketika berhasil mencapai kemapanan, mereka dipercaya dapat menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Itulah lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan peluang rezeki, keberuntungan, dan potensi mencapai kemakmuran. Meski demikian, weton bukanlah penentu pasti kondisi ekonomi seseorang. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, ketekunan, serta keberanian memanfaatkan peluang tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang sejahtera.