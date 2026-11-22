JawaPos.com – Setiap orangtua tentu berharap anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, mandiri, dan mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarga. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada beberapa shio yang diyakini memiliki karakter istimewa dan berpotensi menjadi sumber kebanggaan bagi orang-orang terdekatnya.

Sejumlah shio tersebut dipercaya mempunyai sifat pekerja keras, kecerdasan, serta kemampuan membaca peluang yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan. Tidak hanya mengejar kebahagiaan pribadi, mereka juga dikenal memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan orangtua dan keluarga.

Menariknya, keberuntungan yang dikaitkan dengan shio-shio ini tidak hanya berhubungan dengan kekayaan materi. Ada pula karakter seperti ketulusan, kebijaksanaan, kemandirian, dan kesetiaan yang dianggap menjadi modal penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya mampu membawa nama baik, kejayaan, serta harapan baru bagi keluarga. Berikut daftar lengkapnya.

1. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai karakter pemimpin serta ambisi besar untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan.

Mereka biasanya tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Keinginan untuk terus berkembang membuat pemilik shio Naga berani menghadapi tantangan dan berusaha mendapatkan posisi terbaik dalam bidang yang ditekuni.

Meski memiliki cita-cita tinggi, keluarga tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Setelah berhasil mencapai kemapanan, mereka cenderung ingin memberikan kehidupan yang lebih nyaman kepada orangtua sebagai bentuk penghargaan atas segala pengorbanan.

Naga berelemen kayu dipercaya memiliki potensi mengembangkan bisnis secara mandiri hingga menghasilkan keuntungan besar. Sementara itu, Naga logam lebih sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam pekerjaan profesional dan jenjang karier yang terstruktur.

Ketika kondisi finansial sudah stabil, mereka digambarkan tidak segan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari tempat tinggal yang layak hingga berbagai fasilitas penunjang kehidupan.

2. Shio Tikus Kecerdasan dan kemampuan membaca keadaan menjadi dua karakter yang sering dilekatkan pada pemilik shio Tikus. Mereka dipercaya mampu melihat kesempatan di tengah kondisi sulit sekalipun, sehingga mempunyai peluang untuk berkembang dalam berbagai bidang.

Sejak muda, orang bershio Tikus umumnya digambarkan mempunyai keinginan kuat untuk hidup mandiri. Mereka berusaha mencari penghasilan sendiri dan tidak ingin terus-menerus bergantung pada bantuan orangtua.

Kemampuan menyusun strategi juga menjadi salah satu keunggulan yang membuat mereka dianggap cocok menekuni dunia usaha maupun pekerjaan yang membutuhkan kecermatan. Dengan perencanaan yang baik, mereka diyakini mampu membangun kehidupan finansial secara bertahap.

Tikus berelemen air sering dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan peluang bisnis digital. Sebaliknya, Tikus tanah lebih identik dengan sikap berhati-hati dalam mengelola keuangan serta keinginan membangun kestabilan ekonomi jangka panjang.

Kesuksesan yang diraih nantinya dipercaya tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

3. Shio Kelinci Pemilik shio Kelinci dikenal memiliki pembawaan lembut, penyayang, dan cenderung menghindari perselisihan. Kehadirannya sering dianggap mampu menciptakan suasana damai, terutama ketika keluarga sedang menghadapi perbedaan pendapat.

Walaupun terlihat sederhana dan tidak terlalu menonjol, mereka dipercaya menyimpan tekad kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Mereka lebih memilih menjalani proses secara perlahan daripada mengambil jalan pintas yang berisiko.

Ketelitian, kesabaran, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain menjadi modal yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan. Hasil yang diperoleh melalui proses panjang juga dipercaya lebih mudah dipertahankan.

Kelinci kayu sering dihubungkan dengan peluang keberhasilan dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan industri kreatif. Sementara itu, Kelinci logam digambarkan mempunyai potensi membangun karier yang stabil serta mendapatkan penghargaan melalui profesionalisme.

Bagi mereka, kebahagiaan tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi. Membuat orangtua bangga dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga juga menjadi salah satu tujuan utama.

4. Shio Ular Shio Ular sering diasosiasikan dengan kecerdikan, intuisi kuat, serta kemampuan berpikir secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka bukan tipe orang yang mudah mengungkapkan semua rencana kepada orang lain, tetapi lebih suka menyusun strategi secara matang.

Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik shio Ular mampu melihat peluang yang mungkin tidak disadari banyak orang. Kesempatan kecil dapat mereka pertimbangkan dengan cermat sebelum dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan.

Dalam urusan pekerjaan, shio ini kerap dikaitkan dengan bidang bisnis, investasi, dan profesi yang membutuhkan kemampuan analisis. Ketelitian dalam mempertimbangkan risiko menjadi salah satu kelebihan yang mendukung pencapaian mereka.

Ular berelemen api dipercaya mempunyai daya tarik personal dan kemampuan memengaruhi orang lain. Sementara itu, Ular air lebih identik dengan kecakapan menganalisis situasi serta menyusun perencanaan jangka panjang.

Sikap penuh perhitungan tersebut membuat mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu memberikan rasa tenang kepada keluarga. Ketika berhasil mencapai kemapanan, mereka dipercaya akan berusaha membalas perhatian dan pengorbanan orangtua.

5. Shio Kuda Semangat tinggi dan keberanian menghadapi tantangan menjadi karakter yang melekat pada shio Kuda. Mereka dikenal sebagai pribadi yang aktif, menyukai kebebasan, dan memiliki dorongan kuat untuk membuktikan kemampuan melalui kerja keras.

Pemilik shio ini umumnya digambarkan tidak suka terlalu bergantung kepada orang lain. Mereka ingin mendapatkan hasil dari usaha sendiri dan membangun kehidupan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perjalanan mencapai kesuksesan, tentu ada kemungkinan menghadapi kegagalan maupun berbagai hambatan. Namun, pengalaman tersebut dipercaya justru membentuk mental yang lebih tangguh dan membuat mereka semakin berani mencoba kembali.

Kuda berelemen api sering dikaitkan dengan keberuntungan yang diperoleh melalui semangat, keberanian, dan kejujuran dalam bekerja. Adapun Kuda logam dipercaya memiliki ketekunan serta kemampuan memberikan motivasi kepada orang-orang di sekitarnya.

Tidak mengherankan jika shio Kuda kerap digambarkan sebagai sosok yang bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Keberhasilan yang diperoleh melalui perjuangan sendiri menjadi kebanggaan tersendiri bagi orangtua.

6. Shio Babi Dalam astrologi Tiongkok, Babi merupakan simbol kemakmuran, ketulusan, dan kehidupan yang berkecukupan. Orang dengan shio ini sering digambarkan memiliki kepribadian sederhana, jujur, serta mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Mereka tidak terlalu menyukai perselisihan dan lebih memilih menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan sosial. Sikap terbuka dan tidak banyak berpura-pura membuat pemilik shio Babi dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Keberuntungan shio ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan membangun jaringan pertemanan dan kerja sama. Babi berelemen air dipercaya mempunyai peluang memperoleh keuntungan melalui relasi bisnis, sedangkan Babi tanah lebih identik dengan keberhasilan dari usaha yang dijalankan secara konsisten.

Di balik pembawaannya yang santai, mereka digambarkan mempunyai kepedulian besar terhadap keluarga. Ketika sudah memiliki kehidupan mapan, membantu orangtua dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih yang ingin mereka wujudkan.

Bagi shio Babi, kekayaan bukan sekadar tentang memiliki banyak harta, tetapi juga kemampuan berbagi dan menciptakan kehidupan yang nyaman bagi orang-orang tercinta.