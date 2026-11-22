JawaPos.com – Pergantian pekan bisa menjadi momen yang membawa berbagai peluang baru bagi setiap orang. Dalam ramalan astrologi Tiongkok, ada sejumlah shio yang diprediksi memperoleh peruntungan lebih baik dibandingkan lainnya, mulai dari urusan percintaan, keuangan, hingga perkembangan karier. Lima shio terpilih disebut memiliki energi positif yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus membuka kesempatan untuk meraih pencapaian tertentu. Beberapa hari dalam pekan ini bahkan diyakini menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Meski demikian, setiap peluang tetap perlu disikapi dengan bijak. Keberuntungan sebaiknya dijadikan motivasi untuk terus berusaha dan bukan satu-satunya patokan dalam mengambil keputusan. Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang diprediksi memiliki peruntungan paling baik sepanjang pekan ini. Ada kemungkinan shio Anda termasuk salah satunya? Baca Juga:Tak Perlu Mengejar Rezeki, 3 Shio Ini Konon Selalu Dihampiri Keberuntungan 1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus diprediksi menjalani pekan yang menyenangkan dengan hadirnya peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Perpaduan energi kreatif, hubungan asmara yang hangat, serta kesempatan finansial membuat hari-hari terasa lebih menggembirakan. Kamis dan Jumat menjadi waktu yang cukup menjanjikan, terutama untuk urusan cinta dan keuangan. Anda mungkin mendapatkan kejutan berupa keuntungan yang tidak terduga atau menerima kebaikan dari orang-orang di sekitar. Karena itu, jangan terburu-buru mengabaikan kesempatan kecil yang datang. Bisa jadi, hal sederhana justru membawa kebahagiaan tersendiri. 2. Shio Naga Shio Naga menjadi salah satu yang diprediksi bersinar sepanjang pekan ini. Karisma dan daya tarik alami yang dimiliki membuat Anda lebih mudah mendapatkan perhatian serta membangun hubungan dengan orang lain. Meski selama ini cenderung nyaman mengerjakan sesuatu secara mandiri, dukungan dari lingkungan sosial justru berpotensi membuka jalan menuju keberhasilan. Jangan ragu menerima bantuan maupun menjalin kerja sama apabila ada kesempatan. Kamis disebut sebagai hari paling menguntungkan bagi shio Naga. Keharmonisan dalam hubungan percintaan dan peluang positif terkait keuangan berpotensi membuat suasana hati semakin baik. 3. Shio Babi Pekan ini membawa nuansa positif bagi pemilik shio Babi, khususnya dalam urusan perasaan dan kestabilan materi. Hubungan dengan pasangan diprediksi semakin hangat, sementara kesempatan memperoleh keuntungan finansial juga mulai terbuka. Pertengahan pekan menjadi waktu yang baik untuk mempererat hubungan dengan orang terdekat. Sementara itu, menjelang akhir pekan, perkembangan dalam pekerjaan atau peningkatan penghasilan berpeluang memberikan kabar menggembirakan. Bukan tidak mungkin Anda menerima uang yang sebelumnya tertunda atau memperoleh pemasukan tambahan secara tidak terduga. Hal tersebut bisa menjadi penyemangat untuk menjalani aktivitas berikutnya. 4. Shio Kelinci Bagi shio Kelinci, pekan ini dipenuhi peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih tenang sekaligus mengembangkan potensi diri. Kondisi emosional yang semakin stabil dapat membantu Anda menghadapi berbagai persoalan dengan lebih percaya diri. Selasa menjadi hari yang cukup menjanjikan dalam urusan finansial. Bantuan atau dukungan dari seseorang mungkin hadir ketika Anda sedang membutuhkannya. Sementara itu, Jumat menjadi waktu yang baik untuk mengambil langkah dalam dunia bisnis maupun mengembangkan ide kreatif. Kepercayaan diri yang meningkat dapat membantu Anda melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. 5. Shio Ayam Pemilik shio Ayam diprediksi memiliki pekan yang produktif dengan berbagai peluang untuk menunjukkan kemampuan. Ketekunan, kedisiplinan, dan fokus terhadap pekerjaan berpotensi menghasilkan pencapaian yang menggembirakan, terutama dalam urusan karier. Selain perkembangan profesional, kehidupan asmara juga diperkirakan membawa suasana menyenangkan. Jumat menjadi salah satu hari yang menarik karena ada peluang munculnya momen romantis atau perubahan positif dalam hubungan. Meski begitu, Anda tetap perlu berhati-hati pada Selasa. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan pertimbangkan setiap langkah dengan matang. Setelah melewati hari tersebut, berbagai urusan diprediksi berjalan lebih selaras. Itulah lima shio yang diramalkan memperoleh keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan sepanjang pekan ini. Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.