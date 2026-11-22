JawaPos.com – Keberuntungan dalam kehidupan seseorang sering kali dikaitkan dengan berbagai kepercayaan tradisional, salah satunya melalui perhitungan weton dalam budaya Jawa. Weton yang merupakan gabungan hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki gambaran tersendiri mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton mempunyai perhitungan dan karakteristik yang berbeda. Ada yang dipercaya memiliki kemampuan menarik peluang, ada pula yang dikaitkan dengan ketekunan, kepemimpinan, serta kemudahan dalam memperoleh kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan besar. Menurut ramalan tersebut, pemilik weton ini berpotensi memperoleh berbagai peluang menguntungkan, mulai dari peningkatan penghasilan, perkembangan usaha, hingga kemajuan dalam pekerjaan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Weton Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Banyak Jalan Menuju Kemakmuran

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai peluang besar dalam urusan rezeki. Perpaduan karakter yang dikaitkan dengan hari dan pasarannya membuat pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah menemukan kesempatan baru.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Jumat Legi disebut sedang memasuki masa yang membawa banyak peluang positif. Kesempatan tersebut bisa hadir melalui pekerjaan, kegiatan usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Bahkan, keberuntungan yang datang tidak selalu berasal dari satu sumber. Ada kemungkinan munculnya pemasukan tambahan, tawaran kerja menarik, hingga peluang bisnis yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

2. Weton Rabu Kliwon – Peluang Kekayaan Datang dari Berbagai Arah

Pemilik weton Rabu Kliwon dikenal dalam kepercayaan Jawa memiliki karakter yang kuat dan kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Ketika memasuki periode yang dianggap membawa keberuntungan, mereka dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Sumber rezekinya pun digambarkan cukup beragam. Mulai dari peluang memperoleh jabatan lebih baik, mendapatkan pelanggan baru, hingga menerima keuntungan dari aset atau usaha keluarga.

Kepekaan dalam mempertimbangkan peluang menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

3. Weton Minggu Wage – Ketekunan Dipercaya Membawa Hasil Besar

Minggu Wage termasuk weton yang sering dikaitkan dengan karakter disiplin, tangguh, dan memiliki semangat kuat dalam menjalani pekerjaan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton ini dipercaya akan menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Perjalanan finansial yang sempat mengalami pasang surut diramalkan berangsur membaik.

Peluang mengembangkan usaha juga dipercaya semakin terbuka. Bisnis yang sebelumnya berjalan lambat berpotensi kembali berkembang, sementara pekerjaan yang ditekuni dapat memberikan hasil lebih menjanjikan.

Keberuntungan Minggu Wage digambarkan sebagai buah dari kesabaran dan konsistensi dalam menjalani berbagai tantangan kehidupan.

4. Weton Selasa Pon – Banyak Kesempatan Menguntungkan Mulai Terbuka

Selasa Pon merupakan weton yang dalam kepercayaan tradisional sering dihubungkan dengan kecerdasan dan kemampuan mengambil keputusan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting ketika menghadapi berbagai kesempatan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.

Menurut ramalan yang beredar, pemilik weton Selasa Pon sedang berada dalam periode yang cukup baik untuk mengembangkan potensi diri.

Mereka diramalkan berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan, menemukan rekan usaha yang cocok, atau memperoleh sumber penghasilan tambahan.

Kemampuan memanfaatkan kesempatan dengan tepat dipercaya dapat membantu mereka mencapai kondisi ekonomi yang lebih stabil.

5. Weton Kamis Pahing – Memiliki Potensi Meraih Kesuksesan Finansial

Kamis Pahing dikenal sebagai weton yang sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan, ketegasan, dan rasa tanggung jawab.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai kemampuan mengarahkan langkah serta mempertimbangkan keputusan penting dalam kehidupannya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Kamis Pahing disebut sedang memasuki masa yang membawa kemudahan dalam berbagai urusan.

Rencana pekerjaan maupun bisnis yang sebelumnya menghadapi kendala dipercaya mulai menemukan jalan keluar. Dukungan dari lingkungan sekitar juga berpotensi membuka kesempatan baru.

Perpaduan antara keberanian mengambil keputusan dan ketekunan menjadi gambaran utama keberuntungan weton ini.

6. Weton Sabtu Kliwon – Diramalkan Mendapat Kelimpahan dan Dukungan

Sabtu Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter spiritual kuat dalam kepercayaan masyarakat Jawa.

Selain dikaitkan dengan kepekaan batin, weton ini juga dipercaya memiliki potensi memperoleh kemudahan dalam perjalanan hidupnya.

Menurut ramalan Primbon Jawa, Sabtu Kliwon sedang berada dalam fase yang diasosiasikan dengan kemuliaan dan kelimpahan.

Keberuntungan yang datang tidak hanya digambarkan dalam bentuk materi, tetapi juga dukungan dari orang-orang sekitar, meningkatnya kepercayaan, serta kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha.

Berbagai peluang tersebut dipercaya dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih mapan apabila dimanfaatkan secara bijaksana.

7. Weton Senin Pon – Rezeki dan Kebijaksanaan Datang Bersamaan

Senin Pon menjadi weton terakhir yang masuk dalam daftar tujuh weton unggulan menurut ramalan tersebut.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter yang cukup seimbang dalam menghadapi kehidupan. Mereka digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Dalam Primbon Jawa, Senin Pon dikaitkan dengan peluang memperoleh kemajuan finansial sekaligus kemampuan mengelola hasil yang didapatkan.

Kesempatan untuk mengembangkan investasi, memperluas usaha, maupun mendapatkan bantuan dari orang-orang berpengaruh dipercaya bisa muncul dalam perjalanan hidup mereka.