JawaPos.com – Tidak semua keberuntungan datang setelah seseorang berjuang keras. Dalam beberapa kepercayaan, ada orang-orang yang dianggap lebih mudah memperoleh kesempatan baik, bantuan, hingga keuntungan yang muncul secara tidak terduga. Dalam astrologi Tionghoa, karakter setiap shio kerap dihubungkan dengan perjalanan hidup, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan. Beberapa di antaranya dipercaya mempunyai energi keberuntungan yang membuat peluang positif lebih mudah menghampiri. Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tiga shio yang konon memiliki daya tarik tersendiri terhadap rezeki. Keuntungan yang diperoleh tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa kesempatan berharga, hubungan yang menguntungkan, hingga pertolongan pada saat dibutuhkan. 1. Shio Naga Dalam kebudayaan Tionghoa, Naga merupakan lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran. Sosok mitologi ini juga dipercaya memiliki hubungan dengan kekuatan alam serta energi keberuntungan yang besar. Orang yang lahir di bawah naungan Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai jiwa kepemimpinan kuat. Mereka cenderung mudah menarik perhatian serta memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa peluang sering datang melalui lingkungan profesional maupun hubungan sosial. Tawaran pekerjaan dengan posisi strategis, proyek bernilai besar, hingga kesempatan membangun kerja sama bisa menjadi jalan terbukanya rezeki. Menariknya, Shio Naga juga dikenal mempunyai ambisi dan keberanian untuk mengejar target. Ketika menghadapi kesulitan, mereka biasanya berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah pada keadaan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kombinasi antara kewibawaan, keyakinan diri, dan keberanian mengambil keputusan membuat Shio Naga sering dianggap sebagai salah satu pembawa keberuntungan. 2. Shio Tikus Shio Tikus identik dengan kecerdasan, kelincahan berpikir, dan kemampuan membaca peluang. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah kehabisan ide ketika harus menghadapi persoalan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan. Dalam filosofi feng shui, Tikus juga dikaitkan dengan elemen air yang melambangkan pergerakan dan kelancaran. Simbol tersebut sering dihubungkan dengan kemampuan memperoleh peluang serta menjaga aliran rezeki. Salah satu keunggulan Shio Tikus adalah kemampuannya melihat potensi dari sesuatu yang tampak sederhana. Kesempatan kecil yang diabaikan orang lain justru bisa mereka manfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu, sosok ini dipercaya mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka cenderung memikirkan berbagai alternatif dan tidak terpaku pada satu sumber penghasilan saja. Keberuntungan Shio Tikus juga sering dikaitkan dengan intuisi bisnis yang tajam. Kemampuan memperhitungkan risiko, mengatur sumber daya, serta berani mencoba peluang baru membuat mereka dianggap memiliki potensi besar dalam urusan finansial. 3. Shio Babi Dalam tradisi astrologi Tionghoa, Babi merupakan simbol kelimpahan, kesejahteraan, dan kehidupan yang berkecukupan. Shio ini dipercaya membawa gambaran tentang kebahagiaan serta kemudahan dalam memperoleh berbagai hal baik. Mereka yang lahir di tahun Babi biasanya digambarkan memiliki sifat ramah, tulus, dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Sikap tersebut membuat mereka disenangi sehingga mempunyai lingkungan sosial yang mendukung. Hubungan baik yang terjalin dengan banyak orang dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya peluang. Bantuan, tawaran pekerjaan, maupun kesempatan usaha bisa muncul melalui orang-orang yang merasa nyaman dan percaya kepada mereka. Selain itu, Shio Babi dikenal memiliki pembawaan tenang dan tidak gemar mencari konflik. Karakter tersebut membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Ada pula kepercayaan bahwa kebaikan yang diberikan Shio Babi dapat kembali dalam bentuk keberuntungan. Hadiah, bonus tambahan, atau kesempatan menguntungkan yang datang secara mendadak menjadi gambaran rezeki tak terduga yang kerap dikaitkan dengan shio ini. Itulah sebabnya Shio Babi sering disebut sebagai salah satu simbol kemakmuran dalam astrologi Tionghoa karena dipercaya memiliki energi positif yang mendukung kehidupan lebih sejahtera. Ketiga shio tersebut mempunyai karakter dan keistimewaan masing-masing yang dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dikaitkan dengan kemudahan memperoleh rezeki. Meski demikian, keberhasilan finansial tetap membutuhkan usaha, perencanaan, dan pengelolaan keuangan yang bijaksana.