JawaPos.com - Kesehatan Capricorn hari ini perlu mendapatkan perhatian melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam menjaga kebugaran tubuh dan kebersihan diri.

Kesibukan pekerjaan mungkin membuatmu jarang menyediakan waktu untuk berolahraga atau melakukan perawatan kesehatan secara rutin.

Jika kondisi tersebut berlangsung cukup lama, cobalah mulai memperbaiki pola hidup dengan menyediakan waktu khusus untuk memperhatikan kebutuhan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 22 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mulai membangun kebiasaan aktivitas fisik secara konsisten.

Kamu dapat mencoba olahraga ringan, berjalan kaki, bersepeda santai, atau mengikuti kelas latihan bersama teman.

Memulai kebiasaan baru bersama orang lain bisa membuat kegiatan olahraga terasa lebih menyenangkan sekaligus membantu menjaga motivasi.

Namun, jangan langsung memaksakan latihan dengan intensitas tinggi jika tubuh belum terbiasa melakukan aktivitas fisik secara rutin.

Mulailah dari gerakan sederhana sesuai kemampuan, kemudian tingkatkan durasi dan intensitas secara bertahap.

Berikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri agar kegiatan olahraga tidak justru menimbulkan kelelahan berlebihan.

Capricorn juga perlu memperhatikan kebersihan gigi dan gusi yang terkadang terabaikan karena dianggap sebagai bagian dari rutinitas biasa.

Padahal, perawatan kesehatan mulut merupakan kebiasaan penting yang sebaiknya dilakukan setiap hari.

Sikat gigi secara teratur menggunakan teknik yang tepat dan bersihkan sela-sela gigi untuk membantu mengurangi sisa makanan maupun penumpukan plak.

Jangan mengabaikan keluhan seperti gusi mudah berdarah, nyeri gigi, atau rasa tidak nyaman yang muncul berulang kali.

Jika mengalami gangguan tersebut, pertimbangkan untuk memeriksakan diri ke dokter gigi agar mendapatkan penanganan yang sesuai.

Selain menjaga kebersihan diri, pola tidur juga perlu mendapatkan perhatian.

Keinginan menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi tanggung jawab keluarga mungkin membuatmu terbiasa mengurangi waktu istirahat.

Padahal, tidur yang cukup membantu tubuh memulihkan energi dan mendukung kemampuan berkonsentrasi ketika menjalani aktivitas berikutnya.

Usahakan memiliki jadwal tidur yang lebih konsisten dan hindari kebiasaan menunda waktu istirahat hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih bisa dikerjakan pada kesempatan lain.

Pola makan juga sebaiknya dijaga agar tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan.

Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan karena kesibukan atau menggantinya dengan makanan yang kurang bergizi.

Pilih makanan dengan komposisi seimbang dan cukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Capricorn juga perlu memberikan ruang bagi kesehatan emosional, terutama setelah menghadapi berbagai tanggung jawab dalam pekerjaan maupun keluarga.

Terlalu banyak memikirkan urusan yang belum selesai dapat membuat pikiran sulit beristirahat meskipun tubuh sudah berhenti beraktivitas.

Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, menikmati suasana santai, atau berbicara dengan orang yang dipercaya.

Kamu tidak harus selalu menggunakan seluruh waktu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan orang lain.

Memberikan perhatian kepada diri sendiri juga merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan secara menyeluruh.

Pada Minggu ini, Capricorn sebaiknya mulai membangun rutinitas sehat melalui langkah-langkah sederhana yang mudah dipertahankan.

Konsistensi dalam berolahraga, menjaga kebersihan gigi, mengatur pola makan, dan mencukupi waktu tidur dapat membantu mendukung kebugaran tubuh dalam jangka panjang.