JawaPos.com - Kesehatan Scorpio hari ini perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan waktu tidur dan kebiasaan sehari-hari yang lebih konsisten.

Jika selama ini kamu sering tidur terlalu larut karena pekerjaan atau kegiatan pribadi, cobalah mulai memperbaiki jadwal istirahat secara bertahap.

Pola tidur yang tidak teratur dapat membuat tubuh terasa kurang segar ketika bangun, sehingga aktivitas yang biasanya mudah diselesaikan justru terasa lebih melelahkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Minggu, 22 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya mulai membangun rutinitas istirahat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Usahakan memiliki waktu tidur dan bangun yang relatif konsisten agar tubuh terbiasa mengikuti pola harian yang lebih teratur.

Hindari menggunakan waktu menjelang tidur untuk menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan atau melakukan kegiatan yang membuat pikiran terus aktif.

Kamu juga bisa menciptakan suasana kamar yang nyaman dan mengurangi paparan layar sebelum beristirahat agar lebih mudah mempersiapkan diri untuk tidur.

Ketika pagi tiba, jangan langsung memaksakan diri melakukan aktivitas yang menguras tenaga.

Mulailah hari dengan peregangan ringan atau berjalan santai agar tubuh terasa lebih siap menghadapi berbagai kegiatan.

Jika ingin berolahraga, pilih jenis latihan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan kondisi tubuh saat ini.

Jangan langsung melakukan aktivitas berat apabila tubuh belum terbiasa karena latihan yang terlalu dipaksakan justru dapat memicu kelelahan.

Tingkatkan intensitas olahraga secara bertahap sambil memperhatikan respons tubuh terhadap setiap kegiatan.

Selain aktivitas fisik, asupan makanan dan kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan.

Jangan melewatkan waktu makan hanya karena jadwal pekerjaan sedang padat.

Pilih makanan bergizi seimbang dan cukupi kebutuhan air putih agar tubuh memiliki energi yang cukup untuk menjalani rutinitas.

Scorpio juga perlu memberikan perhatian terhadap kondisi pikiran, terutama jika sedang menghadapi persoalan hubungan atau keuangan.

Berbagai masalah tersebut mungkin membuatmu terus memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi.

Jika kebiasaan ini berlangsung hingga waktu istirahat, pikiran bisa semakin sulit merasa tenang dan tubuh tidak mendapatkan kesempatan pemulihan yang optimal.

Cobalah memisahkan waktu untuk menyelesaikan persoalan dengan waktu pribadi yang digunakan untuk beristirahat.

Tidak semua masalah harus dipikirkan sepanjang hari, sehingga kamu perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan.

Berbicara dengan orang yang dipercaya, membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati suasana tenang di rumah dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketegangan.

Kamu juga bisa mencoba latihan pernapasan sederhana ketika merasa pikiran mulai dipenuhi berbagai kekhawatiran.

Jika mengalami gangguan tidur atau keluhan kesehatan yang berlangsung terus-menerus, jangan menganggapnya sebagai akibat kesibukan semata.

Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar penyebab keluhan dapat diketahui dan ditangani secara tepat.

Pada Minggu ini, Scorpio sebaiknya tidak hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan dan urusan pribadi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan tubuh.

Mulailah dari kebiasaan sederhana seperti tidur lebih teratur, mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, dan menyediakan waktu untuk bergerak.

Rutinitas yang lebih konsisten dapat membantu menjaga kebugaran sekaligus membuatmu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman.