JawaPos.com – Setiap pergantian tahun membawa rasa penasaran tentang bagaimana nasib uang dan penghasilan kita pada masa mendatang.

Banyak orang mulai menyusun rencana belanja, tabungan, dan investasi sejak jauh hari sebelum kalender baru dimulai.

Kepercayaan tradisional Tionghoa menyediakan panduan unik yang dapat dijadikan bahan pertimbangan tambahan saat mengambil keputusan penting.

Panduan itu bukan kepastian mutlak, melainkan gambaran kecenderungan yang membantu kita bersikap lebih siap dan waspada.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (22/11), dijelaskan mengenai ramalan keuangan Shio Ular di tahun 2027.

1. Unsur Logam sebagai Sumber Rezeki

Dalam hitungan unsur, sumber rezeki utama kamu berasal dari Logam yang menjadi penopang pemasukan sepanjang tahun.

Namun unsur Logam justru tidak muncul dan tidak memberi tambahan dukungan pada tahun yang akan datang.

Artinya, rezeki tidak akan datang dengan sendirinya hanya karena kamu menunggu keberuntungan dari luar secara pasif.

Kondisi ini bukan sekadar pertanda buruk, melainkan ajakan agar kamu lebih aktif membangun sumber penghasilan sendiri.

Karena itu, siapkan rencana yang matang sejak awal tahun agar kamu tidak bergantung pada faktor kebetulan.

2. Api yang Mengendalikan Logam

Unsur Api memang menguasai Logam, sehingga hubungan keduanya lebih bersifat mengendalikan daripada memberi dukungan secara langsung.

Akibatnya, kamu tidak bisa berharap rezeki mengalir deras begitu saja tanpa disertai usaha tambahan dari dirimu.

Namun, kondisi ini tidak berarti kamu akan kekurangan, sebab kemampuan dasarmu tetap berada dalam kondisi prima.

Kekuatan pribadimu masih ada dan siap dipakai selama kamu mau mencari jalan untuk menggunakannya dengan tepat.

Dengan begitu, hambatan unsur tadi dapat diimbangi oleh ketekunan dan kecermatan dalam mengambil setiap peluang kecil.

3. Kekuatan Tersedia dan Peluang Perlu Dicari

Kekuatan yang kamu miliki sebenarnya cukup besar untuk menopang target penghasilan sepanjang tahun yang akan datang.

Hanya saja, pintu peluang tidak terbuka lebar sehingga kamu perlu terus aktif mengetuk dan mencarinya sendiri.

Jangan menunggu tawaran datang sendiri, sebab kesempatan baik sering kali hanya muncul bagi mereka yang bergerak.

Perluas jaringan, tawarkan kemampuanmu, dan tunjukkan hasil kerja agar orang lain melihat nilai yang kamu bawa.

Langkah aktif seperti itu akan membuka jalan yang tidak terlihat jika kamu hanya diam di tempat.

4. Penghasilan dari Keahlian dan Reputasi

Sumber pemasukan tahun depan datang dari keahlian yang kamu kuasai dan nama baik yang sudah terbangun.

Kemampuan teknis, pengalaman, dan reputasi akan menjadi modal utama untuk mendapatkan bayaran yang layak dan pantas.

Posisi dan pengaruh yang sudah kamu raih juga membantu orang lain lebih percaya saat bekerja sama.

Karena itu, asahlah kemampuan secara rutin agar nilai jasamu tetap tinggi dan relevan di mata pasar.

Penghasilan yang bertumpu pada kualitas diri lebih stabil dibandingkan harapan pada keberuntungan yang belum tentu datang.

5. Persaingan yang Bisa Menipiskan Keuntungan

Persaingan di bidang kerja maupun usaha kemungkinan terasa jauh lebih ketat dan bisa memangkas margin keuntunganmu.

Pesaing mungkin menawarkan harga yang lebih murah sehingga selisih laba yang kamu terima menjadi semakin kecil.

Kondisi tersebut menuntut kamu lebih cermat menghitung biaya, harga jual, dan keuntungan bersih setiap satu transaksi.

Jangan langsung menurunkan harga hanya karena takut kalah, sebab strategi itu justru dapat merugikanmu sendiri nantinya.

Lebih baik tonjolkan kelebihan layanan dan mutu pekerjaan agar pelanggan bersedia membayar sesuai nilai yang pantas.

6. Kebocoran Halus dari Pergaulan

Sumber kebocoran terbesar tahun depan justru berasal dari sisi pergaulan sosial, bukan dari kurangnya penghasilan bulanan.

Kamu akan menjalani tahun yang penuh percaya diri sehingga senang bergaul dan hadir di banyak pertemuan.

Semakin sering kamu bersosialisasi, semakin besar pula dorongan untuk mengeluarkan uang demi menyamai orang di sekitarmu.

Makan bersama, hadiah, gaya hidup, dan hiburan dapat menyedot dana tanpa terasa jika tidak diawasi ketat.

Karena itu, ukurlah setiap pembelian berdasarkan tujuan pribadimu, bukan berdasarkan apa yang sedang dilakukan banyak orang.

Tanyakan pada diri sendiri apakah pengeluaran itu mendekatkan atau justru menjauhkan kamu dari sasaran besar finansialmu.

7. Rahasiakan Kesepakatan Sampai Resmi

Simpan rapat kabar kesepakatan dan keuntungan yang kamu peroleh sampai semuanya benar-benar resmi dan sah ditandatangani.

Pihak lain yang sepadan denganmu sedang memperhatikan langkahmu dan bisa memanfaatkan informasi apa pun yang bocor.

Terlalu cepat membagikan rencana dapat memberi kesempatan bagi pesaing untuk merebut peluang itu sebelum kamu mengamankannya.

Jadi, tahan keinginan untuk pamer dan cukup bagikan kabar baik setelah dokumen perjanjian benar-benar selesai diurus.

Dengan menjaga rahasia sampai tuntas, hasil kerja kerasmu akan lebih aman dari gangguan para pesaing lain.