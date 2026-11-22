JawaPos.com – Setiap tahun baru selalu membawa rasa penasaran tentang peruntungan, terutama soal rezeki dan kondisi dompet kita.

Karena itu, ramalan keuangan Shio Tikus untuk tahun 2027 layak disimak sejak sekarang oleh para pembacanya.

Gambarannya menunjukkan bahwa tambahan pemasukan cenderung datang dari jalur samping, mulai dari proyek hingga usaha sampingan.

Di sisi lain, urusan uang bersama perlu dijaga dengan hati-hati agar tidak merugikan di kemudian hari.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Minggu (22/11), dijelaskan mengenai ramalan keuangan Shio Tikus di tahun 2027.

1. Pemasukan Tambahan dari Jalur Samping

Rezeki ekstra pada tahun ini cenderung datang dari jalur samping dan wujudnya bisa berupa banyak hal.

Salah satu wujudnya adalah proyek tambahan yang datang dan membuka kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih banyak.

Wujud lainnya adalah usaha sampingan yang mulai berjalan dan dapat menjadi sumber pemasukan baru bagi pemiliknya.

Ada pula bonus yang diberikan sebagai penghargaan atas usaha keras yang akhirnya terlihat oleh orang lain.

2. Uang Bersama sebagai Titik Rawan

Meski rezeki terbuka, urusan uang yang dipegang bersama menjadi bagian yang paling perlu diwaspadai sepanjang tahun.

Kesepakatan yang hanya dibuat lewat jabat tangan tanpa catatan tertulis termasuk yang paling rawan menimbulkan masalah.

Pinjaman kepada teman juga patut dipikirkan matang karena kerugian pada tahun ini cenderung berawal dari sana.

Rencana bersama dengan aturan yang longgar pun masuk daftar hal yang berpotensi membawa kerugian bagi pelakunya.

3. Langkah Mengamankan Uang Pribadi

Agar aman, setiap pengaturan bersama sebaiknya dibuat dengan syarat yang jelas dan disepakati oleh semua pihak.

Baca juga ketentuan dari tawaran yang terdengar ramah dan serba cepat sebelum benar-benar memutuskan untuk menerimanya.

Simpan tabungan pribadi di tempat terpisah dan jangan mencampurnya dengan dana yang dikumpulkan bersama pihak lain.