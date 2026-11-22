JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa sangat termotivasi dan berada di puncak dunia.

Memang, tidak ada yang akan menghalangi impian sagitarius hari ini.

Sagitarius akan mencapai hasil yang luar biasa dalam proyek apa pun yang dikerjakan di kantor.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 22 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan serta menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Sementara itu, lanjutkan kebiasaan baik yang telah dikembangkan di bidang kebugaran agar tetap sehat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk suka berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan.

Hari ini, cobalah menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Cinta akan bertahan lebih lama daripada suasana hati yang buruk.

Karir Sagitarius

Hubungan interpersonal di tempat kerja akan membantu sagitarius mencapai sebagian besar tujuan. Sagitarius akan sangat diuntungkan jika meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Hal ini akan memungkinkan sagitarius mencapai target dan membangkitkan kembali motivasi untuk bekerja.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius berada dalam kondisi prima dalam hal kesehatan. Sagitarius memiliki banyak energi dan dorongan untuk berolahraga.

Lanjutkan kebiasaan baik yang telah dikembangkan di bidang kebugaran agar kesehatan sagitarius tetap berada pada tingkat yang tinggi.

Keuangan Sagitarius