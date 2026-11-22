JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin mengalami peningkatan mental dan fisik. Kemungkinan besar, rencana dan usaha gemini akan membuahkan hasil sekarang. Semangat gemini yang tinggi, akan memikat semua orang di sekitar.

Gemini juga akan mengalami peningkatan produktivitas di tempat kerja tanpa mengorbankan kuantitas. Gunakan hari ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Zodiak cancer akan menerima beberapa penghargaan yang tidak terduga. Mungkin, cancer melakukan tindakan tanpa pamrih dan percaya tidak ada yang akan memperhatikan. Cancer bahkan melakukan upaya ekstra di tempat kerja tanpa menyadari bahwa atasan sedang mengawasi.

Pada kedua kasus tersebut, menerima pujian dan pengakuan atas pekerjaan yang baik, akan membuat cancer sangat bahagia. Hari ini akan memberikan efek positif pada emosi cancer, sehingga cancer bisa membuat penilaian yang bijaksana.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 22 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu bersikap diplomatis dan objektif agar situasi dalam hubungan kembali normal. Terkait karir, atur semua tanggung jawab dengan baik untuk memberikan kesan yang baik pada atasan dan kolega.

Sementara itu, jangan melibatkan diri dalam masalah karena dapat menimbulkan ketegangan mental. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Beberapa ketegangan muncul dalam hubungan, dan gemini adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bersikaplah diplomatis dan objektif agar situasi segera kembali normal. Jika membutuhkan sedikit waktu untuk menjauh dari pasangan, lakukanlah.

Karir Gemini

Hari ini akan dipenuhi dengan rapat dan komitmen profesional. Jika berhasil mengatur semua tanggung jawab dengan baik, gemini akan mampu memberikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega.

Lakukan yang terbaik untuk bersinar dalam segala hal yang dilakukan, dan beberapa hal akan berbalik menguntungkan gemini. Gemini akan dihargai dan diberi imbalan yang layak.

Kesehatan Gemini

Hari ini, gemini mungkin perlu melakukan perawatan kesehatan untuk menikmati kesehatan yang baik. Jangan melibatkan diri dalam masalah kontroversial, karena dapat menimbulkan ketegangan mental.

Akan lebih baik untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat merusak suasana hati. Selain itu, cobalah memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Keuangan Gemini

Jika baru-baru ini mengajukan pinjaman pada bank, gemini mungkin menerima kabar baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk disetujui, kesabaran gemini akhirnya akan membuahkan hasil. Namun, gunakan dana ini dengan bijak, karena manfaat yang diberikannya tidak akan hilang begitu saja.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus fokus pada masalah yang ada dan tidak menyerang pasangan saat terjadi konflik dalam hubungan. Terkait karir, berkonsentrasilah secara penuh pada pekerjaan dan jangan membuang waktu dan energi.

Sementara itu, nikmati hari ini dengan berjalan-jalan bersama keluarga atau berolahraga dengan teman-teman Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Cancer mungkin terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan, dan tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya hari ini, pastikan untuk fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta.

Hal ini akan merusak hubungan yang sehat dan menabur benih kemarahan serta kebencian. Kerahkan seluruh kemampuanmu untuk menyelesaikan kesalahpahaman hari ini.

Karir Cancer

Sudah saatnya cancer berkonsentrasi penuh pada pekerjaan. Hati-hati karena ada kemungkinan cancer akan membuang waktu dan energi untuk pekerjaan yang tidak produktif.

Sisi positifnya, para profesional pemasaran sebaiknya mencari beberapa proyek bisnis baru hari ini. Hal ini akan memungkinkan cancer untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan mencerahkan prospek karir.

Kesehatan Cancer

Hari ini, cancer merasa cukup sehat. Nikmati hal ini dengan berjalan-jalan bersama anggota keluarga atau berolahraga bersama teman-teman. Setelahnya, cancer akan merasa hebat di penghujung hari.

Keuangan Cancer