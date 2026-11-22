JawaPos.com - Pada upaya untuk menyatu dengan keabadian, zodiak cancer mungkin mengabaikan beberapa prinsip dasar kehidupan. Berhati-hatilah agar tidak tergoda dan terlibat dalam drama orang lain. Cancer mungkin dengan rela menurutinya pada awalnya.

Bahkan, cancer mungkin tidak menyadari seberapa dalam lubang yang telah digali sampai semuanya terlambat. Pastikan untuk tidak mengasingkan semua orang, sehingga masih ada seseorang yang dapat membantumu keluar dari masalah ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 22 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus fokus pada masalah yang ada dan tidak menyerang pasangan saat terjadi konflik dalam hubungan. Terkait karir, berkonsentrasilah secara penuh pada pekerjaan dan jangan membuang waktu dan energi.

Sementara itu, nikmati hari ini dengan berjalan-jalan bersama keluarga atau berolahraga dengan teman-teman Terkait keuangan, bersiaplah karena cancer mungkin akan menemukan pemasukan dari tempat atau hal yang paling tidak terduga.

Cinta Cancer

Cancer mungkin terlibat dalam pertengkaran dengan pasangan, dan tidak yakin mengapa hal itu terus terjadi. Setidaknya hari ini, pastikan untuk fokus pada masalah yang ada dan jangan menyerang pasangan secara membabi buta.

Hal ini akan merusak hubungan yang sehat dan menabur benih kemarahan serta kebencian. Kerahkan seluruh kemampuanmu untuk menyelesaikan kesalahpahaman hari ini.

Karir Cancer

Sudah saatnya cancer berkonsentrasi penuh pada pekerjaan. Hati-hati karena ada kemungkinan cancer akan membuang waktu dan energi untuk pekerjaan yang tidak produktif.

Sisi positifnya, para profesional pemasaran sebaiknya mencari beberapa proyek bisnis baru hari ini. Hal ini akan memungkinkan cancer untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan mencerahkan prospek karir.

Kesehatan Cancer

Hari ini, cancer merasa cukup sehat. Nikmati hal ini dengan berjalan-jalan bersama anggota keluarga atau berolahraga bersama teman-teman. Setelahnya, cancer akan merasa hebat di penghujung hari.

Keuangan Cancer