JawaPos.com - Mungkin, zodiak gemini salah sasaran hari ini. Sebelum membuang semua energi untuk menyampaikan pemikiran kepada dunia, ada baiknya gemini berhenti, melihat sekeliling, dan memperhatikan audiens.

Perhatikan reaksi mereka terhadapmu. Mungkin, gemini juga perlu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 22 November 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu bersikap diplomatis dan objektif agar situasi dalam hubungan kembali normal. Terkait karir, atur semua tanggung jawab dengan baik untuk memberikan kesan yang baik pada atasan dan kolega.

Sementara itu, jangan melibatkan diri dalam masalah karena dapat menimbulkan ketegangan mental. Terkait keuangan, gemini mungkin menerima kabar baik mengenai pengajuan pinjaman kepada bank.

Cinta Gemini

Beberapa ketegangan muncul dalam hubungan, dan gemini adalah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Bersikaplah diplomatis dan objektif agar situasi segera kembali normal. Jika membutuhkan sedikit waktu untuk menjauh dari pasangan, lakukanlah.

Karir Gemini

Hari ini akan dipenuhi dengan rapat dan komitmen profesional. Jika berhasil mengatur semua tanggung jawab dengan baik, gemini akan mampu memberikan kesan yang sangat baik pada atasan dan kolega.

Lakukan yang terbaik untuk bersinar dalam segala hal yang dilakukan, dan beberapa hal akan berbalik menguntungkan gemini. Gemini akan dihargai dan diberi imbalan yang layak.

Kesehatan Gemini

Hari ini, gemini mungkin perlu melakukan perawatan kesehatan untuk menikmati kesehatan yang baik. Jangan melibatkan diri dalam masalah kontroversial, karena dapat menimbulkan ketegangan mental.

Akan lebih baik untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang dapat merusak suasana hati. Selain itu, cobalah memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Keuangan Gemini