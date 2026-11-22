JawaPos.com - Terlepas dari kecenderungan untuk berlebihan dan akan membawa keberuntungan, zodiak leo memiliki martabat dan keanggunan yang mendalam yang memungkinkan untuk menghadapi kemunduran secara langsung.

Hari ini, leo mungkin membutuhkan nasihat dan bantuan dari penasihat senior. Pada kebanyakan kasus, seseorang yang lebih tua dapat membantu leo memilah pikiran dan memberi nasihat tentang masa depan atau tindakan terbaik dalam situasi tertentu.

Jika mengikuti nasihat ini, leo akan mendapatkan manfaat darinya. Pertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu sebelum membuat keputusan apa pun.

Hari ini membawa kejelasan dan ketenangan pikiran bagi zodiak virgo hari ini. Pikiran virgo mulai teratur dan memberikan kejelasan atas masalah-masalah yang serius.

Hal ini membantu virgo memecahkan masalah dan bergerak menuju jalan kesuksesan. Hari ini juga merupakan waktu yang ideal untuk menyelesaikan masalah dan membawa keharmonisan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 22 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo sebaiknya tidak lengah dalam hubungan dan cobalah untuk memanjakan pasangan. Terkait karir, terapkan teknik baru untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja.

Sementara itu, pertahankan pola makan sehat dan berolahragalah secara teratur untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, nikmatilah periode dimana leo mengalami perubahan yang positif pada kondisi finansial.

Cinta Leo

Hari ini berjalan normal dan tidak ada masalah besar yang akan terjadi. Leo mungkin sedikit lengah dalam hubungan, jadi waspadalah terhadap konsekuensi dari hal itu. Jangan lupa untuk memanjakan pasangan, bahkan ketika leo berharap dia melakukan hal yang sama terlebih dahulu.

Karir Leo

Tugas yang menantang kemungkinan akan menguji kemampuan leo hari ini. Bakat leo dalam mempelajari hal-hal baru sangat luar biasa. Terapkan teknik baru untuk meningkatkan efisiensi.

Perencanaan yang cermat, diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam proyek. Akan lebih baik jika leo tidak mengerjakan tugas baru dan memfokuskan perhatian pada penyelesaian proyek yang sudah ada.

Kesehatan Leo

Jika baru-baru ini mengalami beberapa penyakit ringan, kesehatan leo akan membaik hari ini. Sakit kepala, sakit perut, dan pilek, kemungkinan besar akan hilang. Pertahankan pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu tubuh mempercepat perkembangan positif ini.

Keuangan Leo

Leo baru saja mengalami beberapa perubahan finansial secara positif, jadi renungkan hal tersebut dan nikmati peningkatan kemampuan untuk berbelanja dan menikmati hidup. Manfaatkan kebebasan finansial ini sebaik-baiknya.

Jangan lupa untuk berbagi manfaatnya dengan orang-orang di sekitar, karena kemurahan hati leo akan diperhatikan dan akan kembali kepada diri sendiri.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu berbicara dengan pasangan jika membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan. Mengenai karir, manfaatkan bantuan atasan untuk menyelesaikan masalah yang tertunda.

Sementara itu, tingkatkan suasana hati yang positif dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Virgo membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Virgo mungkin merasa tertekan akhir-akhir ini, jadi sekarang memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami.

Ambil jeda singkat yang memungkinkan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Setelahnya, virgo akan mampu membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.

Karir Virgo

Virgo mungkin memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak ada cukup waktu untuk mengerjakannya. Namun, tidak perlu panik dan cukup prioritaskan pekerjaanmu.

Atasan akan mendukung virgo hari ini, jadi manfaatkan bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. Mintalah bimbingan dari atasan untuk menemukan solusi bagi masalah profesional.

Kesehatan Virgo

Hari ini, virgo mungkin berpikir untuk mulai berlatih yoga dan meditasi guna meningkatkan kestabilan emosional dan kondisi pikiran. Selain itu, konsumsi lebih banyak makanan segar untuk meningkatkan pola makan.

Menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman terdengar seperti cara yang bagus untuk meningkatkan suasana hati yang positif. Hari ini, buatlah diri sendiri merasa bugar dan sehat dalam berbagai aspek.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.