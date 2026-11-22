JawaPos.com - Inilah saatnya zodiak aries mengambil kendali atas hidup. Semakin banyak tindakan yang diambil, semakin baik perasaan aries.

Jika bekerja, ini akan menjadi waktu yang baik bagi aries untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam karir. Menambahkan lebih banyak variasi pada pekerjaan, akan membuat segalanya lebih baik bagi aries saat ini.

Hidup zodiak taurus mungkin akan berubah menjadi lebih baik. Taurus cenderung mencari solusi spiritual untuk masalah hidup. Selain itu, anggota keluarga atau seseorang terdekat, akan memberikan bimbingan yang taurus cari.

Terbukalah karena hal itu akan bermanfaat bagi taurus. Sementara itu, penting untuk tetap pasif dan tidak terlibat secara agresif dalam argumen yang bertentangan dengan keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 22 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu duduk dengan tenang saat pasangan mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, manfaatkan semua peluang yang datang di bidang profesional saat ini.

Sementara itu, terapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur,m agar mampu mewujudkan aspirasi kebugaran. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Aries perlu fokus mendengarkan pasangan karena kemungkinan suasana dalam hubungan akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu, jadi duduklah dengan tenang dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya.

Hubungan ini akan mendapatkan manfaat dari waktu yang aries habiskan bersama pasangan. Ikatan kalian berdua juga akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Aries

Aries perlu memanfaatkan peluang yang datang di bidang profesional saat ini. Ambil keputusan cepat untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Kesulitan-kesulitan ini akan mempersiapkan aries untuk menghadapi tantangan di masa depan. Aries harus menganggap semua keadaan yang dihadapi, sebagai pengalaman belajar dan menggunakannya agar lebih bijaksana dalam bekerja.

Kesehatan Aries

Aries akan mendapatkan manfaat dari mengadopsi kebiasaan baik dan menjaga disiplin diri. Jika mengikuti pola makan sehat dan berolahraga teratur, aries akan mampu mewujudkan semua aspirasi kebugaran tanpa kesulitan.

Jika menghadapi masalah fisik seperti nyeri, atau masalah emosional seperti kemarahan atau ketakutan, pastikan untuk tidak mengabaikannya.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.

Orang atau organisasi yang memberikan pinjaman siap untuk menagihnya, dan aries harus membayarnya kembali secepatnya. Sebaiknya hadapi situasi ini secara langsung dan jangan mencoba lari dari tanggung jawab.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus peka terhadap kebutuhan pasangan dan tidak mudah marah tanpa alasan. Terkait karir, manfaatkan pengetahuanmu secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat.

Sementara itu, gunakan energimu yang tinggi untuk berolahraga dan fokus pada diet yang sehat serta seimbang. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Tetaplah tenang dan jangan mudah marah tanpa alasan. Pastikan peka terhadap kebutuhan pasangan. Sifat mudah marah hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar dan tetap tenang.

Membiarkan stres tidak akan membantu hubungan dan mungkin membuat pasangan merasa kesal dengan perlakuan taurus.

Karir Taurus

Situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja, akan mengeluarkan kemampuan terbaik taurus hari ini. Gunakan semua kemampuanmu untuk membuktikan diri.

Inilah saatnya taurus memanfaatkan pengetahuan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Proyek-proyek yang sudah lama tertunda, membutuhkan pendekatan positif dan pandangan baru dari taurus. Meminta bantuan dari atasan akan memungkinkan taurus untuk menyelesaikannya.

Kesehatan Taurus

Taurus merasa bugar, sehat, serta memiliki tingkat energi yang cukup tinggi. Setelah mengalami beberapa kendala kesehatan baru-baru ini, taurus akan sangat senang karena merasa begitu baik. Manfaatkan waktu ini untuk berolahraga dan fokuslah pada diet sehat serta seimbang.

Keuangan Taurus