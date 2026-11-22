JawaPos.com – Bagi pemilik shio kelinci, ramalan mingguan kali ini menyoroti pekan ketiga bulan Babi yang cukup menantang.

Periode 23 sampai 29 November ini menuntut kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk membereskan hal yang tertunda.

Banyak pekerjaan harus dikerjakan ulang, sehingga rencana harian perlu disusun dengan lebih teliti sejak awal pekan.

Selain urusan pekerjaan, kondisi tubuh dan suasana rumah juga ikut disorot dalam bacaan untuk pekan ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Kelinci 23 sampai 29 November 2026.

1. Pekan Penuh Pekerjaan Ulang

Seluruh pekan ketiga bulan Babi akan terasa berat karena banyak hal harus dikerjakan kembali dari awal.

Jangan menganggap remeh masalah yang menumpuk sambil berharap ada kabar gembira datang tiba-tiba dalam waktu dekat.

Keadaan hampir tidak mungkin membaik dengan sendirinya tanpa usaha nyata dari diri Anda sendiri setiap hari.

Singkirkan semua kelebihan yang berdampak buruk pada hidup Anda agar langkah ke depan terasa lebih ringan.

2. Semangat dan Kerja Keras

Tetaplah ceria dan rajin bekerja karena sikap positif akan mengundang keberuntungan datang menghampiri Anda pada akhirnya.

Ketekunan dalam menyelesaikan tugas kecil akan membuka jalan menuju hasil yang lebih baik di kemudian hari.

3. Waspada Infeksi dan Gangguan Pencernaan

Berhati-hatilah terhadap infeksi dan mulailah terapi antiradang sejak awal pekan agar tubuh tetap terlindungi dengan baik.

Pengaruh unsur tanah yin pada bulan ini dapat memperburuk penyakit kronis yang menyerang sistem pencernaan Anda.

Antioksidan alami sangat disarankan sebagai langkah yang sederhana untuk menjaga daya tahan tubuh sepanjang minggu ini.

Variasikan menu makanan harian Anda dan gunakan kunyit sebagai bumbu agar asupan lebih beragam dan menyehatkan.

Kunyit mudah ditemukan di dapur dan cocok ditambahkan ke berbagai masakan rumahan setiap hari tanpa repot.

Pola makan teratur sejak awal pekan membantu perut tetap nyaman selama hari-hari sibuk yang cukup melelahkan.

4. Urusan Rumah Tangga yang Beres

Pekerjaan rumah tidak akan membuat Anda bosan karena selalu ada hal yang perlu dibereskan setiap hari.

Pada pertengahan pekan, semua masalah rumah tangga yang masih tersisa berpeluang besar untuk diselesaikan dengan tuntas.

Hari dengan unsur kayu sangat cocok dipakai untuk menata rumah agar suasananya terasa lebih nyaman dihuni.

Setiap gagasan yang bertujuan memperbaiki ruang di sekitar Anda akan membawa manfaat nyata yang cukup besar.

Tambahkan detail berwarna cerah pada interior karena suasana yang ceria bisa menumbuhkan rasa senang dalam hati.

Kegembiraan memang mampu memberi dorongan batin sehingga orang lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari yang cukup padat.

5. Olahraga Ringan dan Relaksasi

Berolahragalah pada akhir pekan, namun hindari beban latihan berlebihan agar tubuh tidak mudah kelelahan atau cedera.

Berjalan kaki menjadi pilihan yang bermanfaat karena mudah dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu peralatan khusus.

Menikmati keindahan alam sambil melangkah dapat membantu meredakan ketegangan berlebih yang menumpuk di dalam tubuh Anda.

Untuk pemulihan menyeluruh, senam qigong sangat berguna dan layak dijadikan rutinitas yang menenangkan pada pekan ini.

Latihan pernapasan membantu tubuh mendapat pasokan oksigen yang lebih banyak dan terasa jauh lebih segar setelahnya.