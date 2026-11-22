JawaPos.com - Sikap zodiak aries yang ceria, cenderung ditentang oleh seseorang yang menolak untuk melihat sesuatu dari sudut pandangmu. Jauhi orang-orang yang tidak berkomitmen untuk membantu situasi ini.

Bisa jadi, ada orang-orang yang sengaja mencoba menyabotase rencanamu. Aries terlalu cerdas untuk jatuh ke dalam perangkap ini. Buktikan kepada orang lain bahwa meskipun bahagia, bukan berarti aries mudah tertipu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 22 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu duduk dengan tenang saat pasangan mencoba menyampaikan sesuatu. Terkait karir, manfaatkan semua peluang yang datang di bidang profesional saat ini.

Sementara itu, terapkan pola makan sehat dan berolahraga secara teratur,m agar mampu mewujudkan aspirasi kebugaran. Terkait keuangan, aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman yang ada.

Cinta Aries

Aries perlu fokus mendengarkan pasangan karena kemungkinan suasana dalam hubungan akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu, jadi duduklah dengan tenang dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya.

Hubungan ini akan mendapatkan manfaat dari waktu yang aries habiskan bersama pasangan. Ikatan kalian berdua juga akan menjadi lebih kuat pada akhirnya.

Karir Aries

Aries perlu memanfaatkan peluang yang datang di bidang profesional saat ini. Ambil keputusan cepat untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Kesulitan-kesulitan ini akan mempersiapkan aries untuk menghadapi tantangan di masa depan. Aries harus menganggap semua keadaan yang dihadapi, sebagai pengalaman belajar dan menggunakannya agar lebih bijaksana dalam bekerja.

Kesehatan Aries

Aries akan mendapatkan manfaat dari mengadopsi kebiasaan baik dan menjaga disiplin diri. Jika mengikuti pola makan sehat dan berolahraga teratur, aries akan mampu mewujudkan semua aspirasi kebugaran tanpa kesulitan.

Jika menghadapi masalah fisik seperti nyeri, atau masalah emosional seperti kemarahan atau ketakutan, pastikan untuk tidak mengabaikannya.

Keuangan Aries

Periode ini agak kurang menguntungkan secara finansial, karena aries mungkin perlu mengambil pinjaman dari kreditur guna melunasi pinjaman.