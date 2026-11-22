JawaPos.com – Bagi pemilik shio Macan, pekan ketiga bulan Babi akan terasa cukup berat dan menuntut banyak perbaikan.

Ramalan mingguan ini mengajak kamu menyelesaikan persoalan lama sebelum menumpuk dan mengganggu kelancaran berbagai urusan penting.

Kondisi tubuh, pekerjaan, hingga rencana tempat tinggal turut disorot dalam gambaran peruntungan selama tujuh hari mendatang.

Dengan memahami arah peruntungan sejak awal, kamu bisa menyiapkan berbagai langkah yang lebih tepat dan terukur.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Macan 23 sampai 29 November 2026.

1. Pekan Penuh Masalah yang Harus Dibereskan

Sepanjang pekan ketiga bulan Babi, kamu akan banyak mengulang pekerjaan yang sebelumnya dianggap sudah sepenuhnya selesai.

Pekan ini memang menuntut ketekunan dan kesabaran jauh lebih besar dibandingkan hari-hari biasanya bagi dirimu sendiri.

Jangan menyepelekan masalah yang sudah menumpuk dengan hanya berharap akan segera datang kabar baik secara tiba-tiba.

Keadaan sulit hampir mustahil membaik dengan sendirinya tanpa ada usaha nyata yang konsisten dari dirimu sendiri.

Singkirkan semua hal berlebihan yang selama ini memberi pengaruh buruk terhadap kehidupan sehari-hari dan suasana hatimu.

Tetaplah bersemangat dan rajin bekerja karena sikap positif seperti itu akan segera mendatangkan keberuntungan besar bagimu.

2. Jaga Kebugaran Sejak Hari Pertama

Agar pekan ini berjalan sukses, mulailah meningkatkan kebugaran fisikmu sejak beberapa hari pertama tanpa menunda lagi.

Pada bulan unsur Tanah Yin, menjaga tubuh tetap bugar dan bertenaga terasa jauh lebih mudah dilakukan.

Kamu pun boleh dengan leluasa membentuk otot tubuh agar tampilan fisik terlihat lebih padat dan menarik.

Perhatikan juga olahraga yoga dinamis yang gerakannya mengalir dan cocok untuk melatih kekuatan sekaligus kelenturan badan.

Latihan yang dilakukan secara rutin akan membantu memperkuat otot serta memberikan dampak positif bagi kondisi mental.

Kondisi tubuh yang prima juga membantu kamu menghadapi tekanan pekerjaan dengan kepala yang jauh lebih tenang.

3. Ambil Peran Pemimpin di Tengah Pekan

Memasuki pertengahan pekan, sangat masuk akal bagimu untuk mengambil posisi sebagai pemimpin dalam sebuah kelompok kerja.

Hari Naga Kayu memiliki kaitan yang sangat erat dengan perkembangan karier serta peningkatan kemampuan profesional seseorang.

Dengarkan setiap saran yang kamu terima agar kemampuan dirimu terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Tanggapi kritik dari orang lain dengan sigap dan jangan biarkan masukan tersebut terabaikan terlalu lama olehmu.

Tetaplah bertahan di dalam diskusi karena obrolan di sana bisa menghadirkan usulan menarik seputar kegiatan profesionalmu.

Sikap terbuka seperti ini akan membuat reputasimu di lingkungan kerja terlihat semakin kuat dan dipercaya orang.

4. Selesaikan Persoalan Lalu dan Pikirkan Hunian

Memasuki akhir pekan, kamu akan mendapat kesempatan baik untuk menyelesaikan persoalan yang tertinggal pada hari-hari sebelumnya.

Urusan properti layak menjadi perhatian utamamu pada akhir pekan ini karena waktunya memang terasa sangat pas.

Jika kamu membutuhkan ruang tinggal yang lebih luas, segeralah mulai mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia sekarang.

Langkah serupa juga berlaku bagi kamu yang sedang berencana untuk pindah ke tempat tinggal yang baru.

Meski begitu, sisakan ruang gerak yang cukup agar rencanamu tetap bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan keadaan.