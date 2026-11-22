JawaPos.com – Ramalan shio Kerbau mingguan untuk tanggal 23 sampai 29 November 2026 sudah tersedia bagi para pembaca.

Pekan ini bertepatan dengan minggu ketiga bulan Babi yang diperkirakan membawa ujian bagi pemilik shio ini.

Pembahasan mencakup urusan harian, hubungan asmara, belanja pakaian, serta cara menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran.

Setiap pesan disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh siapa pun yang membacanya hari ini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Sabtu (21/11), dijelaskan mengenai ramalan mingguan Shio Kerbau 23 sampai 29 November 2026.

1. Pekan Penuh Tantangan

Seluruh pekan ketiga bulan Babi akan terasa berat karena banyak hal harus dikerjakan ulang dari awal.

Jangan pernah menganggap remeh masalah yang sudah menumpuk sambil berharap ada kabar gembira datang begitu saja.

Keadaan sulit ini hampir mustahil membaik dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata dari kamu setiap hari.

Singkirkan semua hal berlebihan yang selama ini memberi pengaruh buruk bagi kehidupan sehari-hari kamu secara tuntas.

Mulailah dari pekerjaan kecil yang paling mendesak lalu selesaikan satu per satu dengan tenang dan teliti.

Sikap tekun seperti itu juga akan membuat beban yang menumpuk terasa jauh lebih ringan untuk dipikul.

Tetaplah bersemangat dan rajin bekerja sepanjang pekan karena keberuntungan pada akhirnya akan benar-benar berpihak kepada kamu.

2. Hubungan Asmara Perlu Jarak

Dalam hubungan percintaan, sebaiknya kamu menjaga jarak dengan pasangan, terutama pada hari-hari awal dari pekan ini.

Selama bulan unsur Tanah Yin berlangsung, naluri ingin memiliki pasangan cenderung semakin menguat dalam diri kamu.

Kamu diperingatkan agar tidak mudah cemburu dan tidak terlalu terobsesi terhadap orang yang sangat kamu cintai.

Demi mengikat pasangan agar tetap dekat dengan dirimu, kamu bisa saja bertindak melewati batas yang diperbolehkan.

Pikirkan lebih dulu setiap ucapan dan tindakan agar pasangan tidak pernah merasa tertekan atau terkekang olehmu.

Memberi ruang bagi satu sama lain justru membantu hubungan kalian tetap sehat dan terasa nyaman dijalani.

3. Belanja Pakaian Pertengahan Pekan

Saat berbelanja di tengah pekan, kamu berpeluang membeli satu atau dua setel pakaian baru untuk lemari.

Energi pada hari unsur Kayu mengarah pada perkembangan, sehingga kamu tidak boleh sampai tertinggal dari tren.

Pilih pakaian yang ukurannya pas sempurna di badan agar penampilan kamu terlihat sangat rapi dan menarik.

Lengkapi pula dengan aksesori bergaya yang serasi dengan pakaian pilihan kamu supaya tampilan semakin menarik perhatian.

Belilah barang yang sesuai dengan selera kamu karena setiap barang pasti punya tempat di dalam lemari.

Agar pembelian terasa menguntungkan, ingatlah bahwa membeli barang murahan justru dapat membuat uang kamu terbuang sia-sia.

Bandingkan harga dan kualitas lebih dulu sebelum membayar supaya semua belanjaan benar-benar bermanfaat bagi kamu nantinya.

4. Akhir Pekan untuk Memulihkan Diri

Gunakan akhir pekan untuk beristirahat sebaik mungkin supaya tubuh dan pikiran kamu kembali segar dan bertenaga.

Usahakan untuk melewati akhir pekan ini tanpa mengonsumsi minuman beralkohol agar kondisi tubuh kamu tetap terjaga.

Kamu juga diingatkan agar tidak terlalu kecanduan terhadap alkohol karena kebiasaan itu merugikan diri kamu sendiri.

Agar tubuh terasa bugar dan penuh tenaga, manfaatkan latihan meditasi untuk menenangkan pikiran kamu setiap hari.

Kembangkan kemampuan untuk memandang dunia secara positif supaya hidup kamu terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan.