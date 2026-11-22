JawaPos.com – Hari ini, zodiak taurus mencoba melukis area yang luas, tetapi hanya memiliki kuas kecil. Goresan taurus hati-hati dan terukur. Taurus melakukan pekerjaan yang rapi dan tepat, tetapi juga melakukan semuanya dengan cara yang sulit.

Bersabarlah dan dapatkan kuas yang besar. Buat goresan yang sangat besar sehingga taurus dapat menutupi area yang lebih luas dengan usaha yang lebih sedikit.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 22 November 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus peka terhadap kebutuhan pasangan dan tidak mudah marah tanpa alasan. Terkait karir, manfaatkan pengetahuanmu secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat.

Sementara itu, gunakan energimu yang tinggi untuk berolahraga dan fokus pada diet yang sehat serta seimbang. Terkait keuangan, gunakan periode ini untuk beramal dan mendonasikan sebagian penghasilanmu.

Cinta Taurus

Tetaplah tenang dan jangan mudah marah tanpa alasan. Pastikan peka terhadap kebutuhan pasangan. Sifat mudah marah hanya sementara, jadi cobalah untuk bersabar dan tetap tenang.

Membiarkan stres tidak akan membantu hubungan dan mungkin membuat pasangan merasa kesal dengan perlakuan taurus.

Karir Taurus

Situasi sulit yang dihadapi di tempat kerja, akan mengeluarkan kemampuan terbaik taurus hari ini. Gunakan semua kemampuanmu untuk membuktikan diri.

Inilah saatnya taurus memanfaatkan pengetahuan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Proyek-proyek yang sudah lama tertunda, membutuhkan pendekatan positif dan pandangan baru dari taurus. Meminta bantuan dari atasan akan memungkinkan taurus untuk menyelesaikannya.

Kesehatan Taurus

Taurus merasa bugar, sehat, serta memiliki tingkat energi yang cukup tinggi. Setelah mengalami beberapa kendala kesehatan baru-baru ini, taurus akan sangat senang karena merasa begitu baik. Manfaatkan waktu ini untuk berolahraga dan fokuslah pada diet sehat serta seimbang.

Keuangan Taurus