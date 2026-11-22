JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa sangat termotivasi dan berada di puncak dunia. Memang, tidak ada yang akan menghalangi impian sagitarius hari ini. Sagitarius akan mencapai hasil yang luar biasa dalam proyek apa pun yang dikerjakan di kantor.

Pikiran zodiak capricorn didominasi oleh kerinduan akan kemajuan spiritual. Hari ini, capricorn mungkin sedang mencari pemahaman spiritual.

Capricorn mungkin sangat perlu mengetahui kemana arah hidup akan berjalan. Semua pencarian ini pasti akan membantu capricorn memperbaiki keadaan. Capricorn hanya perlu memberikan yang terbaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 22 November 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Terkait karir, luangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan serta menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Sementara itu, lanjutkan kebiasaan baik yang telah dikembangkan di bidang kebugaran agar tetap sehat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan.

Cinta Sagitarius

Waspadalah terhadap kecenderungan untuk suka berdebat dan reaksioner. Sifat-sifat ini hanya akan menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan.

Hari ini, cobalah menciptakan kedamaian dan membangun ikatan kasih sayang dengan pasangan. Cinta akan bertahan lebih lama daripada suasana hati yang buruk.

Karir Sagitarius

Hubungan interpersonal di tempat kerja akan membantu sagitarius mencapai sebagian besar tujuan. Sagitarius akan sangat diuntungkan jika meluangkan waktu dan upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Hal ini akan memungkinkan sagitarius mencapai target dan membangkitkan kembali motivasi untuk bekerja.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius berada dalam kondisi prima dalam hal kesehatan. Sagitarius memiliki banyak energi dan dorongan untuk berolahraga.

Lanjutkan kebiasaan baik yang telah dikembangkan di bidang kebugaran agar kesehatan sagitarius tetap berada pada tingkat yang tinggi.

Keuangan Sagitarius

Berikan donasi dengan bijak, berdasarkan badan amal mana yang paling layak. Pada sisi lain, jika selama ini mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan yang bertekanan tinggi demi bekerja melayani kemanusiaan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan pilihan tersebut.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Pasangan sedang membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari zodiak capricorn. Terkait karir, urahkan waktu serta keterampilan untuk meraih hasil yang diinginkan.

Sementara itu, pertahankan melakukan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit. Terkait keuangan, lakukan riset menyeluruh mengenai kelayakan tujuan amal sebelum capricorn berdonasi.

Cinta Capricorn

Hari ini, capricorn mungkin merasa khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari capricorn. Jika bisa meluangkan waktu untuk bersamanya hari ini, hal itu akan sangat membantu.

Karir Capricorn

Hari ini akan menguji kemampuan capricorn dalam menangani situasi yang penuh tekanan saat dipercayakan dengan tugas khusus. Hal ini akan memberi capricorn kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terpendam.

Curahkan waktu dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesuksesan yang capricorn raih akan membantu meningkatkan prospek karir dan juga membawa pengakuan.

Kesehatan Capricorn

Secara umum, kondisi kesehatan capricorn akan tetap memuaskan. Namun, akan lebih baik jika capricorn tidak menganggapnya remeh.

Jadi, pertahankan rutinitas olahraga untuk mencegah penyakit. Jika mulai bermalas-malasan, kesehatan capricorn akan menurun. Tetaplah waspada agar akan tetap sehat.

Keuangan Capricorn

Setelah memikirkannya, berdonasilah untuk tujuan amal. Capricorn mampu berdonasi, dan pemberian capricorn yang murah hati akan diterima dengan baik.