JawaPos.com - Pikiran zodiak virgo cenderung terfokus pada satu hal hari ini. Virgo kamu tidak akan tenang sampai mendapatkannya.

Mungkin, hal itu mencakup tempat yang ingin dikunjungi, gadget baru yang ingin dimiliki, atau seseorang yang ingin virgo kenal lebih baik. Jangan heran jika virgo harus sedikit berjuang untuk mencapai tujuan ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 22 November 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu berbicara dengan pasangan jika membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan. Mengenai karir, manfaatkan bantuan atasan untuk menyelesaikan masalah yang tertunda.

Sementara itu, tingkatkan suasana hati yang positif dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman. Terkait keuangan, mulailah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan dana dengan tujuan yang baik.

Cinta Virgo

Virgo membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Virgo mungkin merasa tertekan akhir-akhir ini, jadi sekarang memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami.

Ambil jeda singkat yang memungkinkan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri. Setelahnya, virgo akan mampu membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.

Karir Virgo

Virgo mungkin memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tidak ada cukup waktu untuk mengerjakannya. Namun, tidak perlu panik dan cukup prioritaskan pekerjaanmu.

Atasan akan mendukung virgo hari ini, jadi manfaatkan bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang tertunda. Mintalah bimbingan dari atasan untuk menemukan solusi bagi masalah profesional.

Kesehatan Virgo

Hari ini, virgo mungkin berpikir untuk mulai berlatih yoga dan meditasi guna meningkatkan kestabilan emosional dan kondisi pikiran. Selain itu, konsumsi lebih banyak makanan segar untuk meningkatkan pola makan.

Menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman terdengar seperti cara yang bagus untuk meningkatkan suasana hati yang positif. Hari ini, buatlah diri sendiri merasa bugar dan sehat dalam berbagai aspek.

Keuangan Virgo

Cobalah mewujudkan keinginan untuk menyumbangkan uang dengan tujuan yang baik. Hal ini akan mendorong virgo untuk membantu seseorang yang membutuhkan sekaligus memberi diri sendiri ketenangan pikiran.