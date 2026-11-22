JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, ada beberapa orang yang diprediksi hidupnya dinaungi hoki di paruh kedua tahun kuda api ini.

Sebagaimana yang diketahui, hoki bisa datang dalam banyak bentuk yang sama-sama bisa memberikan banyak keuntungan pada orang yang menerimanya.

Meski begitu, keuntungan yang diperoleh juga dipengaruhi oleh bagaimana cara mendapatkan dan seberapa besar usaha atau niat yang ditanamkan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan hoki di akhir tahun 2026 datangkan banyak hal baik saat cuan terus mengalir sepanjang waktu.

1. Shio Ular

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular umumnya orang yang tegas.

Astrolog meyakini, di akhir tahun 2026 ini mereka akan jadi sedikit orang yang bisa meningkatkan harta kekayaannya.

Sekalipun situasi tengah berjalan dengan penuh ketidakpastian, akan tetapi bisnis mereka tetap bisa terus berjalan.

Selain karena hoki yang sedang memihak, prinsip dan ketegasan merekalah yang jadi pondasi kuat sehingga cuan bisa terus didapatkan.

2. Shio Monyet

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio monyet biasanya diberkahi dengan kecerdasan.

Astrolog meyakini, hoki di paruh kedua tahun kuda api ini akan mendatangkan banyak hal baik kepada mereka yang bershio satu ini.

Salah satu hal yang bisa dipetik di antaranya, yakni keuntungan yang meningkat hari demi harinya.

Hoki tidak hanya memudahkan segala sesuatunya tetapi juga memuluskan ide-ide yang diterapkan buah pemikiran cerdas dan kreatif.

3. Shio Ayam

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ayam biasanya merupakan orang yang teliti.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka sangat mungkin jadi orang atau pengusaha yang tetapi bisa meraih untuk.

Di paruh kedua tahun kuda api ini yang penuh ketidakpastian ini, hanya mereka yang telitilah yang bisa bertahan dan terus berjalan ke depan.