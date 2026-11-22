JawaPos.com - Rezeki jadi salah satu hal dalam hidup yang kedatangannya tidak pernah bisa diperkirakan.

Selama orang mau berusaha, sesulit apa pun keadaan yang dihadapi rezeki akan selalu datang dalam berbagai bentuk dan caranya sendiri.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang mungkin menerima banyak keberkahan di hari-hari yang dilaluinya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan beruntung di akhir tahun 2026 saat rezeki selalu datang bertubi-tubi.

1. Weton Jumat Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon umumnya orang yang rendah hati yang disenangi banyak orang.

Menurut perhitungan primbon, di akhir tahun 2026 ini langkah kaki mereka akan diiringi oleh keberuntungan.

Apa yang dikerjakan sangat mungkin bisa diselesaikan dengan mudah berkat adanya bantuan atau kelancaran yang diterima.

Dari hal sederhana semacam itu, rezeki dan pundi-pundi rupiah yang datang pun bisa ikut berubah sampai akhirnya makin baik dari waktu ke waktu.

2. Weton Selasa Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pahing umumnya diberkahi dengan keluasan wawasan.

Tidak hanya itu, pikiran mereka juga selalu diikuti dengan usaha sheinga buah pikiran selalu tertuang dalam bentuk aksi nyata.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini keberuntungan akan datang menghampiri memberikan momentum yang tepat untuk mereka.

Sangat mungkin mereka bisa jadi pebisnis sukses yang meraup banyak untuk berkat pengambilan keputusan di waktu yang tepat.

3. Weton Rabu Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi umumnya merupakan orang yang sabar.

Meski dihantam berbagai kesulitan dan menjalani hidup dalam keterbatasan dalam waktu yang lama, mereka tetap tabah dan mau menjalani hari-hari sulit.

Usaha dan ketelatenan yang dikerahkan baik saat hari baik atau buruk diyakini jadi alasan mengapa rezeki hadir membawa banyak berkah.