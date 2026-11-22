JawaPos.com - Berbicara mengenai beban, maka satu hal yang sering dirasakan dan jadi penyebab kecemasan seseorang yakni utang.

Memiliki utang memang tidak mengenakkan karena hidup jadi terasa tidak tenang banyak pikiran.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang memperoleh keberkahan sehingga masalah ekonomi yang dipunya pun bisa diselesaikan seketika.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa bebas utang di bulan November 2026 saat rezeki nomplok tuntaskan semua beban.

1. Zodiak Aries

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aries dikatakan akan menyambut akhir tahun 2026 dengan penuh gembira.

Astrolog meyakini, masalah utang yang telah lama menjerat mereka bisa dituntaskan di bulan November ini.

Rezeki nomplok dikatakan akan datang sehingga mereka punya sesuatu untuk menyelesaikan apa yang perlu dibereskan.

Adapun rezeki diprediksi bisa hadir melalui hubungan pertemanan, buah manis menjaga hubungan baik.

2. Zodiak Pisces

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang lahir dengan zodiak pisces diramalkan bisa melunasi semua utang yang dipunya di bulan November ini.

Jelang akhir tahun 2026, mereka dimungkinkan mendapatkan hoki berupa jalan rezeki yang dilancarkan.

Dari apa yang diperbuat atau diusahakan, pundi-pundi rupiah akan datang mengikuti di belakang.

Semua yang dikerjakan berakhir sukses, sehingga uang yang didapatkan pun bisa digunakan untuk merampungkan semua tanggungan dan memenuhi kebutuhan hidup.

3. Zodiak Aquarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan mendapatkan rezeki tak terduga dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, rezeki dadakan akan mereka peroleh yang mana arah datangnya bisa melalui banyak hal, salah satunya bonus dari kantor atau warisan keluarga.

Tentunya uang yang didapatkan cukup untuk menyelesaikan semua utang, termasuk menuntaskan cicilan yang dipunya.