JawaPos.com - Menjalani hidup yang mapan secara finansial tentu jadi harapan dan keinginan dari banyak orang.

Meski begitu, tidak semua pihak bisa merasakan hal tersebut lantaran satu dan lain hal, apalagi ketika keadaan tengah berjalan sulit.

Namun, jelang momen pergantian tahun ini diyakini akan ada segelintir orang yang mendapatkan keberuntungan dan kelimpahan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan naik kelas jadi mapan sejahtera di akhir tahun 2026 saat dompet tidak pernah kering lagi.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pahing biasanya orang yang punya konsistensi.

Menurut perhitungan, di akhir tahun ini mereka dimungkinkan memperoleh kehidupan yang mapan.

Kelancaran rezeki didapatkan sehingga pundi-pundi rupiah bisa datang menghampiri tanpa mengalami kendala atau hambatan.

Adapun hal ini jadi keberuntungan yang baik sebab di waktu yang sama banyak pihak yang tengah merasa kesulitan perihal ekonomi.

2. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon umumnya orang yang tekun dan penuh kesabaran.

Menurut perhitungan primbon, mereka dimungkinkan jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa meraih kemakmuran dalam waktu dekat.

Di akhir tahun 2026 ini, keberuntungan akan datang membawa momentum keberhasilan yang mana bila dimanfaatkan dengan baik bisa seketika mengubah hidup.

Selama terus konsisten dan disiplin, maka hari demi hari keadaan akan jauh lebih baik sampai jauh dari kesulitan ekonomi.

3. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi umumnya merupakan orang yang bertanggung jawab.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka bisa memulai hidup nyaman dalam kecukupan.

Rezeki mereka datang jauh lebih banyak dari biasanya sehingga kebutuhan hidup pun bisa terpenuhi.