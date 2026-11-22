JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api diramalkan akan jadi periode yang indah bagi sebagian orang.

Ada segelintir orang-orang yang beruntung bisa meraih apa yang selama ini diimpikan jelang momen pergantian tahun ini.

Keberuntungan membuat serangkaian hal baik datang mendekat ke hidup orang-orang yang terpilih.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan harapannya terwujud di November 2026 saat akhir tahun penuh hoki yang menarik rezeki.

1. Shio Tikus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio tikus diramalkan akan punya nasib yang baik di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, hoki membuat harapan yang dipunya bisa dikabulkan dalam waktu dekat ini.

Melalui usaha dan keringat sendiri, berbagai keinginan yang dipunya sangat mungkin bisa diraih dalam waktu dekat ini.

Tentunya hal-hal baik yang bisa didapatkan juga diikuti oleh rezeki baik lainnya, seperti pundi-pundi rupiah.

2. Shio Monyet

Dalam penerawangan astrolog, orang yang lahir dengan shio monyet diramalkan punya hoki besar di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hidup mereka akan merasakan banyak kemudahan utamanya pada hal yang jadi mimpi mereka.

Jalan menuju tujuan yang selama ini diimpikan dikatakan akan terbuka dengan lewat dan prosesnya bisa berjalan dengan mudah.

Maka tidak heran kalau di paruh kedua tahun kuda api ini mereka jadi salah satu yang paling bergembira.

3. Shio Babi

Dalam ramalan astrolog, orang yang lahir dengan shio babi dikatakan akan punya banyak rezeki di paruh kedua tahun kuda api ini.

Salah satu rezeki yang datang diyakini berupa kesempatan yang datang untuk mewujudkan mimpi yang dipunya.

Astrolog meyakini, langkah mereka pada apa yang diimpikan tidak pernah sedekat ini sebelumnya.