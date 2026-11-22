JawaPos.com - Menurut primbon, momen pergantian tahun bisa saja menjadi ladang luas tempat mencari rezeki.

Orang-orang yang beruntung sangat mungkin banyak memanen hal baik untuk kebutuhan dan keperluan hidupnya sendiri.

Hidup yang dijalani pun bisa berubah seperti menapaki jalan baru yang lebih menentramkan secara lahir dan batin.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan penuh keberuntungan di akhir tahun 2026 saat rezekinya bikin finansial meningkat drastis.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon biasanya merupakan orang yang punya kemauan kuat.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa jadi salah satu periode yang tidak boleh dilewatkan.

Keberuntungan diyakini akan menghadiahkan mereka banyak rezeki utamanya dalam bentuk materi.

Keberkahan yang diperoleh diyakini tidak terlepas dari kesungguhan mereka dalam berusaha atau melakukan pekerjaan yang diniatkan agar hidupnya bisa berubah.

2. Weton Jumat Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Legi umumnya orang yang ramah dan punya pembawaan yang tenang.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini finansial mereka bisa meningkat drastis dibandingkan sebelumnya.

Mereka memiliki banyak pemasukan lantaran belakangan ini bisa memperoleh banyak pundi-pundi rupiah.

Pembawaan yang menyenangkan diyakini membuka banyak jalan rezeki sehingga dari banyak jalan uang datang menghampiri.

3. Weton Sabtu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing sering kali memiliki daya juang yang tinggi.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka bisa mendapatkan serangkaian keberhasilan dari usaha yang dilakukan.

Berbagai tantangan pun datang silih berganti terlebih belakangan keadaan penuh dengan ketidakpastian.