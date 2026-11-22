JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin mengambil beberapa keputusan terburu-buru. Namun, hal ini tidak disarankan untuk dilakukan.

Disarankan agar aquarius menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun saat merasa marah atau frustrasi. Sebaliknya, fokuslah pada pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk manfaat jangka panjang.

Sifat emosional zodiak pisces meningkat hari ini. Pisces dikenal sebagai pribadi yang baik dan suka membantu.

Hari ini adalah hari untuk mewujudkan hal itu dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang-orang terkasih. Pisces juga akan bertemu orang baru, bersosialisasi, dan sekadar bersantai untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Minggu, 22 November 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu merencanakan sesuatu yang istimewa saat akan bertemu dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius akan dipercayakan dengan tugas penting di tempat kerja.

Sementara itu, rencanakan kegiatan rekreasi untuk mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkan. Pada sisi keuangan, sebaiknya aquarius memiliki lebih banyak saham dan menghindari kemitraan.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan yang baik dan energi yang melimpah, akan memungkinkan aquarius untuk mengatasi jadwal yang padat tanpa kesulitan. Namun, jangan lupa merencanakan kegiatan rekreasi untuk mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan.

Rumah aquarius mungkin penuh dengan aktivitas yang membuat berlarian kesana kemari. Untungnya, aquarius akan dapat melewati hari dengan sedikit kesulitan berkat kesehatan yang baik.

Keuangan Aquarius

Jangan menjalin kemitraan dan cobalah menghindarinya saat ini. Namun jika tidak dapat dihindari, pastikan orang tersebut tidak lemah. Akan lebih bijaksana jika aquarius memiliki lebih banyak saham dalam aliansi ini, daripada mitra.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces harus mengendalikan emosi agar tidak melukai hati pasangan. Terkait karir, manfaatkan masa-masa sulit untuk berinovasi dan mengubah masalah menjadi peluang.

Sementara itu, pisces perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan diri dengan lebih baik. Terkait keuangan, jangan takut untuk meminta saran keuangan dari mitra, lalu buat keputusan bersama sebagai tim.

Kesehatan Pisces

Hari ini, pisces harus belajar bagaimana mengekspresikan diri dengan lebih baik. Memendam perasaan terlalu lama dapat menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, perlu komunikasi yang lebih jelas dengan orang lain.

Cobalah mengambil beberapa panduan bermanfaat dari perpustakaan atau mendapatkan beberapa kiat dari para ahli. Setiap perubahan yang pisces lakukan akan memberikan hasil yang luar biasa.

Keuangan Pisces